Скользкие дороги и пауза в осадках: прогноз погоды на 14 декабря

Погода в среду, 14 декабря, почти по всей Украине будет облачной и без существенных осадков. Лишь на Западе нашего государства днем прогнозируется небольшой снег.

Также чуть ли не по всей территории нашего государства выровняется температура, которая не будет достигать существенных "минусов". Так, наибольшим минусом на термометре будет -6, а наибольшим плюсом – +4.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, 14 декабря состоится пауза в осадках в большинстве областей Украины, однако на дорогах будет гололед, поэтому и водителям, и пешеходам следует быть осторожными.

Скользкие дороги и тротуары – не надо прибавлять работы травмопунктам, берегитесь, ходите медленнее!

– предупредила Наталья Диденко.

Что касается температуры, то она выравнивается внутри страны и будет колебаться от -5 до -10 ночью и от -2 до -6 днем. Конечно, на Юге нашего государства будет традиционно теплее.

Прогноз от Укргидрометцентра

Прогноз погоды от Укргидрометцентра согласен с Наталкой Диденко и прогнозирует отсутствие существенных осадков чуть ли не по всей территории Украины. Только во Львовской и Закарпатской областях прогнозируется небольшой снег.

Что касается температуры за окном, ночью она будет колебаться на Западе государства от -9 до -4 ночью и от -6 до +1 днем. На юге и востоке Украины погода будет несколько теплее. Так, минимум ночью прогнозируют до -7, а максимум в день до +3.

Как обычно, на Юге – самая теплая погода. Так, ночью там температура не будет опускаться ниже -5, а днем будет местами и +3...+4 градуса.

Погода в городах страны 14 декабря

Ужгород – -1...+1

Львов – -4...-2

Ивано-Франковск – -3...-1

Тернополь – -4...-2

Черновцы – -2...0

Хмельницкий – -4...-2

Луцк – -6...-4

Ровно – -4...-2

Житомир – -4...-2

Винница – -4...-2

Одесса – +1...+3

Николаев – -2...0

Херсон – 0...+2

Симферополь – +2…+4

Кропивницкий – -4...-2

Черкассы – -4...-2

Чернигов – -4...-2

Суммы – -4...-2

Полтава – -4...-2

Днепр – -4...-2

Запорожье – -1...+1

Донецк – -2...0

Луганск – +1...+3

Харьков – -4...-2

Киев – -3...-1



Прогноз погоды на 14 декабря / Карта Укргидрометцентра