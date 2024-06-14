Дожди накроют большую часть Украины, ночью может быть +7: какой будет погода 15 июня

Нашу страну пока не покидают дожди, поэтому большинству жителей Украины в субботу, 15 июня, обязательно следует взять с собой зонтик. Однако в некоторых областях будет солнечно и сухо.

Погода очень переменчива, и уже через несколько дней дожди могут смениться на жару. На Востоке снова может быть до +30 градусов. Хотя и 14 июня там тоже будет достаточно жарко.

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Прогноз погоды в Украине на 15 июня

Облачно с прояснениями. В Украине, кроме западных областей, дожди, грозы, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду, на юго-востоке и востоке страны значительные дожди.

Ветер северный, северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью +13...+18 градусов, в западных областях +7...+12 градусов; днем +19...+24 градуса, в восточных областях +25...+29 градусов.

Прогноз погоды на 15 июня по Киевской области

Здесь также будет облачно с прояснениями, ждем кратковременный дождь, местами грозу. Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +13...+18 градусов, днем +19...+24 градуса. В Киеве ночью +15...+17 градусов, днем +21...+23 градуса.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

14 – 15 июня в результате добегания паводковой волны на участке Днестра Галич-Залещики продолжится повышение уровней воды на 0,5 – 1,0 метра над текущими отметками, без негативных последствий.

Во второй половине суток 15 июня ожидается прохождение максимального уровня воды паводка на реке Днестр в створе поста Залищики (Тернопольская область) высотой 300 – 350 сантиметров над нулем поста, без угрозы негативных последствий. Уровень воды по состоянию на 8 часов 14 июня составляет 263 сантиметра над нулем поста. Максимальный расход воды прогнозируется в пределах 200 – 300 кубических метров в секунду.

15 – 17 июня, в результате вероятных значительных дождей, на реках суббасейнов Среднего и Нижнего Днепра (реки Сула, Псел, Ворскла, Орель, Самара и их притоки) в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях ожидается прохождение дождевого паводка высотой 0,3 – 0,8 метра, в пределах русел и без угрозы негативных последствий.

15 – 17 июня в результате дождей на малых реках суббассейна Северского Донца в Харьковской области ожидается повышение уровней воды на 0,1 – 0,3 метра за сутки, на реке Уды в районе поселка Безлюдовка до 0,5 метра, без негативных последствий.

Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).

Опасные гидрологические явления в Украине на 15 июня / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +21...+23

Ужгород +23...+25

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +21...+23

Тернополь +20...+22

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +20...+22

Луцк +21...+23

Ровно +21...+23

Житомир +20...+22

Винница +21...+23

Одесса +22...+24

Николаев +22...+24

Херсон +22...+24

Симферополь +23...+25

Кропивницкий +21...+23

Черкассы +20...+22

Чернигов +21...+23

Сумы +21...+23

Полтава +21...+23

Днепр +22...+24

Запорожье +23...+25

Донецк +24...+26

Луганск +27...+29

Харьков +25...+27

Прогноз погоды в Украине на 15 июня / Укргидрометцентр