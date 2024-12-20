Кое-где дожди, туман и снижение температуры: прогноз погоды в Украине на 21 декабря

В субботу, 21 декабря, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Также в некоторых регионах ожидаются осадки.

Небо над Украиной будет затянуто облаками, однако солнце будет пробиваться сквозь них. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что ночью в северных, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях, днем в южных, большинстве центральных и восточных областей будет небольшой дождь. В то же время на остальной территории без осадков.

В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер северо – западный, на юге и востоке страны северо – восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в течение суток от -1 градуса до +4 градусов тепла; в южной части ночью +3...+8 градусов, днем +5...+10 градусов, в Крыму до +15.

В Карпатах ночью возможен небольшой снег, днем без осадков. Температура в течение суток будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также будет облачно с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер северно – западный, 5 – 10 метров за секунду.

Температура по области в течение суток от -1 градуса мороза до +4 тепла. В Киеве в течение суток +1...+3 градуса тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +1...+3,

Ужгород +3...+5,

Львов +1...+5,

Ивано-Франковск +1...+3,

Тернополь +1...+3,

Черновцы +1...+3,

Хмельницкий +1...+3,

Луцк +1...+3,

Ровно +1...+3,

Житомир +1...+3,

Винница +2...+4,

Одесса +6...+8,

Николаев +7...+9,

Херсон +8...+10,

Симферополь +12...+14,

Кропивницкий +3...+5,

Черкассы +2...+4,

Чернигов +1...+3,

Сумы +2...+4,

Полтава +2...+4,

Днепр +3...+5,

Запорожье +7....+9,

Донецк +4...+6,

Луганск +3...+5,

Харьков +2...+4.



Прогноз погоды на 21 декабря / Укргидрометцентр