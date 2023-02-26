Зима не хочет отступать: прогноз погоды на 27 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 27 февраля, в большинство областей принесет осадки, а все государство будут покрывать облака. Столбики термометров также поползут вниз.
Только на Востоке и Юге Украины кое-где будет теплее, чем предыдущего дня. По всей Украине синоптики предусматривают не только облачную погоду, но и свежий ветер, скоростью 5–10 метров в секунду.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Холоднее всего новую неделю встретят области на Западе и Севере государства, где синоптики прогнозируют температуру от -1 до +2. Ночью столбики термометра могут опуститься и до -4. Также украинцев ожидают снегопады и дожди, иногда значительные. Они минуют только Волынскую, Ровненскую и Черниговскую области.
Что касается Востока Украины, то там температура за окном в течение дня будет колебаться в пределах от +3 до +14. Осадков тоже будет меньше. На Юге же столбики термометра будут подниматься выше – до +15. Дождь идти будет в Николаевской и Одесской областях.
Погода в городах Украины 27 февраля
Киев – 0...+2
Ужгород – 0...+2
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – -1...+1
Одесса – +8...+10
Николаев – +11...+13
Херсон – +13...+15
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – -1...+1
Чернигов – 0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – +9...+11
Запорожье – +12...+14
Донецк – +12...+14
Луганск – +6...+8
Харьков – +3...+5