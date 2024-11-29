Осадки в нескольких областях, туман, но не холодно: прогноз погоды на 30 ноября

29 ноября 2024, 14:55
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Автор: Ирина Чеботникова

Последний день ноября обещает быть достаточно приятным. Ночью ждем мороз в несколько градусов, а днем во всех областях будут плюсовые температуры – как раз для субботних прогулок.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Теплее всего будет на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму – до +9 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 30 ноября

Облачно с прояснениями. Без осадков, только в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

В северной части ночью и утром туман. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью от +2 тепла до -3, днем от -1 до +4, в большинстве западных и южных областей +3...+8 градусов; на юге Одесской области и в Крыму ночью -1...-6, днем +5...+10 градусов.

Какой будет погода в Киеве и в столичном регионе

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура в области ночью от +2 до -3, днем 0...+4; в Киеве ночью около нуля, днем +1...+3 градусов.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине

Ночью и утром 30 ноября в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях туман, видимость 200 – 500 метров. I уровень опасности, желтый. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта,
– предупредили синоптики.

Туман в Украине / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев +1...+3
  • Ужгород +7...+9
  • Львов +4...+6
  • Ивано-Франковск +3...+5
  • Тернополь +2...+4
  • Черновцы +3...+5
  • Хмельницкий +2...+4
  • Луцк +4...+6
  • Ровно +2...+4
  • Житомир +1...+3
  • Винница +2...+4
  • Одесса +6...+8
  • Николаев +5...+7
  • Херсон +5...+7
  • Симферополь +7...+9
  • Кропивницкий +1...+3
  • Черкассы +1...+3
  • Чернигов 0...+2
  • Сумы 0...+2
  • Полтава +1...+3
  • Днепр +1...+3
  • Запорожье +4...+6
  • Донецк 0...+2
  • Луганск 0...+2
  • Харьков 0...+2


Прогноз погоды в Украине на 30 ноября / Укргидрометцентр