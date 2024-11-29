Осадки в нескольких областях, туман, но не холодно: прогноз погоды на 30 ноября
Последний день ноября обещает быть достаточно приятным. Ночью ждем мороз в несколько градусов, а днем во всех областях будут плюсовые температуры – как раз для субботних прогулок.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. Теплее всего будет на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму – до +9 градусов.
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Прогноз погоды в Украине на 30 ноября
Облачно с прояснениями. Без осадков, только в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.
В северной части ночью и утром туман. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью от +2 тепла до -3, днем от -1 до +4, в большинстве западных и южных областей +3...+8 градусов; на юге Одесской области и в Крыму ночью -1...-6, днем +5...+10 градусов.
Какой будет погода в Киеве и в столичном регионе
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура в области ночью от +2 до -3, днем 0...+4; в Киеве ночью около нуля, днем +1...+3 градусов.
Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине
Ночью и утром 30 ноября в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях туман, видимость 200 – 500 метров. I уровень опасности, желтый. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта,
– предупредили синоптики.
Погода в областных центрах
- Киев +1...+3
- Ужгород +7...+9
- Львов +4...+6
- Ивано-Франковск +3...+5
- Тернополь +2...+4
- Черновцы +3...+5
- Хмельницкий +2...+4
- Луцк +4...+6
- Ровно +2...+4
- Житомир +1...+3
- Винница +2...+4
- Одесса +6...+8
- Николаев +5...+7
- Херсон +5...+7
- Симферополь +7...+9
- Кропивницкий +1...+3
- Черкассы +1...+3
- Чернигов 0...+2
- Сумы 0...+2
- Полтава +1...+3
- Днепр +1...+3
- Запорожье +4...+6
- Донецк 0...+2
- Луганск 0...+2
- Харьков 0...+2