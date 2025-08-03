В понедельник, 4 августа, в Украине будет переменная облачность с дождями в разных регионах. Если во многих областях столбики термометров остановятся на отметке +26..+28 градусов, то на Юге будет до +32. До +30 градусов будет и в Винницкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 4 августа

Ожидаем переменную облачность. В восточных и северо-восточных, днем и в западных областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северный, северо-западный, 5 – 10 метров на секунду, на Левобережье 7 – 12 метров на секунду.

Температура ночью +14...+19 градусов, в южной части до +23; днем +24...+29, в южной части до +34; в Карпатах ночью +9...+14, днем +18...+23 градуса.

Какой будет погода в Киеве и Киевской области 4 августа?

Здесь также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29; в Киеве ночью +17...+19, днем +26...+28 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +26...+28

Ужгород +23...+25

Львов +26...+28

Ивано-Франковск +26...+28

Тернополь +26...+28

Черновцы +26...+28

Хмельницкий +26...+28

Луцк +26...+28

Ровно +26...+28

Житомир +26...+28

Винница +28...+30

Одесса +28...+30

Николаев +30...+32

Херсон +31...+33

Симферополь +30...+32

Кропивницкий +29...+31

Черкассы +27...+29

Чернигов +26...+28

Сумы +26...+28

Полтава +26...+28

Днепр +28...+30

Запорожье +30...+32

Донецк +27...+29

Луганск +26...+28

Харьков +26...+28



Прогноз погоды в Украине на 4 августа / Укргидрометцентр