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24 Канал Новости Украины Дожди на Западе и Востоке, до +32 на Юге: прогноз погоды на 4 августа
3 августа, 14:36
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Дожди на Западе и Востоке, до +32 на Юге: прогноз погоды на 4 августа

Ирина Чеботникова

В понедельник, 4 августа, в Украине будет переменная облачность с дождями в разных регионах. Если во многих областях столбики термометров остановятся на отметке +26..+28 градусов, то на Юге будет до +32. До +30 градусов будет и в Винницкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 4 августа

Ожидаем переменную облачность. В восточных и северо-восточных, днем и в западных областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северный, северо-западный, 5 – 10 метров на секунду, на Левобережье 7 – 12 метров на секунду.

Температура ночью +14...+19 градусов, в южной части до +23; днем +24...+29, в южной части до +34; в Карпатах ночью +9...+14, днем +18...+23 градуса.

Какой будет погода в Киеве и Киевской области 4 августа?

Здесь также прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29; в Киеве ночью +17...+19, днем +26...+28 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +23...+25
  • Львов +26...+28
  • Ивано-Франковск +26...+28
  • Тернополь +26...+28
  • Черновцы +26...+28
  • Хмельницкий +26...+28
  • Луцк +26...+28
  • Ровно +26...+28
  • Житомир +26...+28
  • Винница +28...+30
  • Одесса +28...+30
  • Николаев +30...+32
  • Херсон +31...+33
  • Симферополь +30...+32
  • Кропивницкий +29...+31
  • Черкассы +27...+29
  • Чернигов +26...+28
  • Сумы +26...+28
  • Полтава +26...+28
  • Днепр +28...+30
  • Запорожье +30...+32
  • Донецк +27...+29
  • Луганск +26...+28
  • Харьков +26...+28


Прогноз погоды в Украине на 4 августа / Укргидрометцентр