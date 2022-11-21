На Востоке и Юге будут идти дожди: прогноз погоды в Украине на 22 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 22 ноября, и дальше будет разной на Востоке и Западе. Затяжные дожди в восточных областях еще не прекратятся.
Какая будет погода в Украине
Синоптики предупредили, что на Западе, Востоке и в Центре возможна гололедица. Поэтому водителям нужно соблюдать осторожность.
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Кроме того, в западных областях прогнозируют туман, который еще больше усложнит дорожное движение. Ветер будет ощутим. Он будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
В целом в течение дня в Украине будет пасмурно. Дождь обещают:
- на Востоке;
- в Запорожье;
- в Днепропетровской области;
- Херсонской области;
- Крым.
На остальной территории Украины без осадков. Мокрый снег возможен ночью в северных и центральных областях. Кое-где будет происходить налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 градуса. В Одесской и Николаевской областях будет теплее.
Кстати, синоптик Наталья Диденко рассказала, что атмосферные фронты со снегами уже покидают территорию нашей страны.
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Прогноз в городах Украины
Ужгород – 0...+2
Львов – -2...0
Ивано-Франковск – -2...0
Тернополь – -2...0
Черновцы – -1...0
Хмельницкий – -2...0
Луцк – -2...0
Ровно – -2...0
Житомир – -2...-0
Винница – 0...+2
Одесса – +2...+7
Николаев – +2...+6
Херсон – +5...+7
Симферополь – +7...+11
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -1...0
Сумы – +1...+2
Полтава – +2...+4
Днепр – +5...+8
Запорожье – +7...+10
Донецк – +7...+11
Луганск – +7...+12
Харьков – +7...+9
Киев – -1...+1