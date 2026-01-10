Способность к обороне будет все больше ослабевать: разведка Эстонии сделала прогноз войны на 2026 год

Украина постоянно наносит удары по военным целям на территории самой России. Эстонская разведка считает, что в этом году последствия от украинских атак для Кремля будут еще более серьезными, чем было раньше.

Ведь точность воздушных ударов Киева все возрастает. Об этом говорит глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает 24 Канал со ссылкой на ERR.

К чему готовиться России в 2026 году?

Кивисельг спрогнозировал дальнейший успех украинских ударов по территории России. Его будут определять:

растущая интенсивность и расширение географии ударов украинских беспилотников и ракет;

увеличение у Киева количества средств поражения и расширение их номенклатуры;

дальнейший износ российской системы противовоздушной обороны.

В 2026 году активность и точность дальних ударов Украины будут расти, а вред, нанесенный вооруженным силам и экономике России, будет еще больше,

– отметил глава разведывательного центра.

Кивисельг отметил, что это в свою очередь будет ограничивать способность России вести войну и поддерживать образ страны с неисчерпаемыми ресурсами, способной длительное время противостоять атакам. Он добавил, что реальная обороноспособность России и ее способность отражать украинские удары, скорее всего, будет снижаться в течение 2026 года.