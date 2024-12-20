"Новый мировой порядок почти сформирован": Трамп и Путин сойдутся в 2025 году, – WP

Трамп стремится заключить мирное соглашение по Украине, которое сделает его глобальным миротворцем. Вместо этого Путин, "антиамериканский автократ" надеется втянуть президента США в создание нового мирового порядка без правил и прав человека.

Два "самопровозглашенных геополитических альфа-самца-лидера" сойдутся в поединке в следующем году. Об этом пишет The Washington Post, передает 24 Канал.

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Противоречия между Путиным и Трампом

Самой большой проблемой между двумя лидерами будет война в Украине, которую Трамп пообещал завершить за 24 часа.

Путин стремится заключить масштабное соглашение по вопросам европейской безопасности, которое оставит Украину на милость Кремля, ослабит НАТО и закрепит статус России как глобального игрока.

Перед началом каких-либо переговоров Кремль внимательно анализирует сигналы, амбиции и слабые места Трампа, одновременно сохраняя осторожность из-за его непредсказуемости.

Аналитики имеют мало надежды на мирное соглашение из-за максималистского подхода Путина и нежелания Трампа выглядеть слабым, если он сделает слишком большие уступки России.

Как и любой мировой лидер, (Трамп – 24 Канал) хочет вести переговоры с позиции силы. Он не хочет, чтобы его считали слабым, и не хочет, чтобы его считали тем, кто подлизывается к Путину,

– сказал Джошуа Гумински, старший вице-президент Центра изучения президентства и Конгресса.

Сейчас взаимодействие между Путиным и Трампом не свидетельствует о начале новой эры более теплых отношений.

Путин намекал на угрозы для безопасности Трампа, что вызывало беспокойство. Трамп со своей стороны подчеркивал слабость России, обусловленную войной в Украине, экономическими проблемами и потерей Россией своего сирийского союзника Башара Асада.

Общие интересы на фоне разногласий

Путин отвергает западный либерализм и не воспринимает иностранных лидеров, пропагандирующих универсальные ценности, такие как права человека. В Трампе российский президент видит подобного "безжалостного циника".

WP пишет, что Путин был в триумфальном настроении, выступая вскоре после победы Трампа. Тогда он заявил, что новый мировой порядок уже почти сформирован.

НАТО, по словам российского президента, является "откровенным анахронизмом". Устав ООН, запрещающий вторжение, был создан победителями и должен быть изменен, поскольку "появляются новые центры силы". А западный либерализм является "тоталитарным по своей сути".

Похоже, что Путин обращался непосредственно к Трампу, когда сказал, что рано или поздно Запад поймет необходимость "прагматичного, трезвого подхода, основанного на достаточно жесткой, иногда циничной, но рациональной оценке событий и собственных возможностей".

На что надеется Путин

Как сообщает WP, Путин надеется, что ему удастся воспользоваться президентством Трампа для достижения своих целей. Российский лидер делает ставку на то, что война продлится дольше, чем сможет выдержать Украина, особенно если Запад сократит поставки оружия при администрации Трампа.

Путин рассчитывает на переговоры с Трампом, стремясь убедить его завершить войну на условиях, выгодных для Кремля.

Таким образом Москва может пойти на компромисс по некоторым территориальным претензиям к Украине в обмен на уступки, связанные с будущей архитектурой европейской безопасности.

Это фактически предполагает, что между Трампом и Путиным будет достигнуто соглашение о разделе сфер влияния в мире. В таком сценарии Россия получила бы признание своего доминирования над Украиной, Грузией и другими постсоветскими странами, которые не являются членами НАТО. Это ослабит НАТО и создаст серьезные угрозы для безопасности Европы.

Я надеюсь, что Трамп не попадет в эту ловушку, потому что европейцы будут против этого, и я думаю, что украинцы тоже,

– сказал бывший высокопоставленный американский дипломат и эксперт по вопросам России на условиях анонимности.

Ранее 24 Канал сообщал, что Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России. Келлог известен своими призывами к увеличению военной помощи Украине. Он разработал план мирного урегулирования, предусматривающий заморозку конфликта по образцу корейского сценария.