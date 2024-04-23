Не дают ли прогнозы Буданова людям напрасную надежду: глава ГУР прокомментировал
Глава ГУР Кирилл Буданов обычно прогнозирует те или иные ситуации относительно войны. Он прокомментировал, не дают ли его прогнозы людям напрасную надежду.
Напомним, Кирилл Буданов прокомментировал российскую операцию “Майдан-3 операцию "Майдан-3". По его словам, она продолжается и, к сожалению, продвигается.
Смотрите также "Видимо, это единственное": Буданов рассказал о том, чего он боится
Буданов о своих прогнозах
И в недавнем интервью для BBC журналисты отметили, что Кирилл Буданов известен своими прогнозами. Как они отметили, достаточно положительными прогнозами. В частности они уточнили, что говорят о – "ВСУ скоро будут в Крыму".
Глава ГУР подчеркнул, что он говорил, что "мы зайдем в Крым".
Он ответил на вопрос, не жалеет ли об этих словах.
"Никогда. Я никогда не жалею о прошлом. Вообще о любом. То, что иногда ситуация резко кардинально меняется – в конце концов, если вы уже говорите о моих личных словах, то наши подразделения в Крым зашли", – отметил Буданов.
Журналисты уточнили, не думает ли глава ГУР, что такие прогнозы дают людям напрасную надежду.
Нет, они не дают напрасную надежду. Это прогнозы реального времени. Если что-то поворачивается немножко иначе – извините, это вносит свои коррективы,
– ответил глава ГУР Кирилл Буданов.
Стоит ли ожидать наступления на Киев: что ответил Буданов
- В своем недавнем интервью глава ГУР Кирилл Буданов ответил на вопрос о том, есть ли вероятность повторного наступления россиян на Киев.
- Буданов заявил, что пока отсутствует угроза повторного наступления на Киев и назвал разговоры об этом "безосновательными".
- Он также отметил, что по состоянию на сейчас ситуация абсолютно не изменилась и такая угроза отсутствует.