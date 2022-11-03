Говорит Буданов: почему и как сбываются прогнозы главного разведчика Украины

Украинцы традиционно любят прогнозы, впрочем, далеко не все они оказываются правдивыми. Исключением являются прогнозы руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

За более чем 8 месяцев большого вторжения многие эксперты брали на себя роль "провидцев", однако, немногие выдержали весь марафон. Кто-то "срезался" на "2 – 3 неделях", кто-то не смотрел дальше собственной мебельной гарнитуры, а кто-то просто устал или не выдержал испытаний "медными трубами". В итоге остался только один. Это глава ГУР МО Кирилл Буданов.

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В своих оценках главный разведчик страны не ошибался ни разу. Секрет здесь прост – максимум информации плюс правильный анализ, надлежащие выводы и возможность влиять на итоговый результат. Собственно, именно этого мы и ждем от человека в такой должности.

Журналисты издания "Слово и дело" восстановили хронологию впечатляющих прогнозов Буданова. Сбывшихся, а также тех, которым только предстоит стать реальностью.

Прогноз: Россия совершит полномасштабное вторжение

Дата: 22 февраля 2022 года

Статус: сбылось

Буданов предвидел, что Россия совершит полномасштабное вторжение и не будет останавливаться на границах ОРДЛО.

Журналисты УП в своем лонгриде "Три самых длинных дня февраля" рассказывали о том, что происходило накануне российского вторжения 24 февраля 2022 года. В частности, в статье говорится о совещании у президента Зеленского 22 февраля.

…Баканов и Резников отвергали возможность полномасштабной войны. Они верили разве что в возможные психологические спецоперации со стороны России и как максимум – обострение ситуации на Донбассе. Буданов вытащил из своих бумаг карту и со спокойным, углубленным в себя выражением лица начал рассказывать вещи, от которых у присутствующих должна была кровь застыть в жилах: россияне могут начать войну за пределами Донбасса, под угрозой Херсон и Харьков, есть угроза для Киева, россияне могут попытаться зайти из Чернобыля. Буданов рассказывал ужасные вещи. Но из-за того, что другие топы власти как-то так едва ли не раздраженно реагировали на то, что он говорил, то и другие не воспринимали его серьезно. Знаете, такое отношение к заявлениям Кирилла было, как к младшему брату,

– вспоминает атмосферу после выступления Буданова один из участников встречи 22 февраля.

Прогноз оправдался через полтора дня – Россия начала наступать огромными колоннами по всем упомянутым Будановым направлениям. Так началось большое российское вторжение в Украину.

Прогноз: Все попытки России захватить Украину военным путем провалятся

Дата: 12 марта 2022 года

Статус: сбылось

В начале марта 2022 года российские войска смогли пробиться и закрепиться в пригороде Киева, еще был частично жив даже "гостомельский десант" и существовала реальная угроза для столицы Украины. В этот момент Кирилл Буданов вышел в эфир Ukrinform TV и сделал заявление, которое на этот раз услышали все: "Российское наступление захлебнулось".

Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-то идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз повторяю, все попытки захватить Украину военным путем провалятся,

– объявил Буданов о своем "пророчестве", когда Киев еще продолжали "брать за 3 дня".

То, что было очевидно для Буданова, через две недели осознали и оккупанты. В конце марта – начале апреля российская группировка была спешно убрана с севера Украины, с большими потерями в людях и технике. Тогда же впервые прозвучала формулировка оправдания побега – "жест доброй воли".

Также провалились амбициозные планы россиян по выходу к Одессе, фиаско завершились попытки оцепить украинские войска на Донбассе, мощное контрнаступление ВСУ в Харьковской области стало шоком для россиян, а наступательная операция в Херсонской области окончательно подтвердила потерю оккупантами инициативы. Сейчас военное поражение России очевидно для всех, включая Путина, который всеми силами просит Украину начать "переговоры".

Прогноз: Беларусь не будет вступать в открытую войну

Дата: 12 марта 2022

Статус: сбывается

Я считаю, что белорусскому руководству хватит ума не поддаться на провокации и понять, что все это исключительно действия Кремля по втягиванию Беларуси в открытый конфликт с Украиной,

– заявил Кирилл Буданов в интервью "Радио Свобода".

В дни битвы за Киев опасения, что белорусские войска присоединятся к российским оккупантам, были у всех на слуху. И они были небезосновательны. Лукашенко, предоставив России территорию Беларуси для войск и позволив обстреливать Украину, стал участником агрессии и заработал себе место на скамье подсудимых на предстоящем трибунале.

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Впрочем, в голове диктатора до сих пор сохраняется представление о тоненькой красной линии, а именно – непосредственное участие белорусских военных во вторжении. Этого не произошло в феврале – марте, когда были наилучшие условия, не решился Лукашенко и в последующие месяцы, хотя накануне вторжения рассказывал о 3 – 4 дня, которые потребуются для победы над Украиной.

В настоящее время ситуация на границе Беларуси и Украины снова обостряется. Генштаб прогнозирует новую попытку вторжения зимой. Посмотрим, выстоит ли тогда прогноз Буданова.

Прогноз: Применение россией ядерного оружия маловероятно

Дата: 17 апреля

Статус: сбылось

Еще накануне вторжения в Украину Путин активно угрожал ядерным оружием. Позже, когда Россия начала проигрывать на поле боя, он ежедневно делал громкие заявления о ядерной угрозе. Россия шантажировала мир захватом Чернобыльской АЭС, сейчас продолжает это делать, держа в заложниках на рабочих местах персонал Запорожской АЭС, а также рассказывая о "грязной бомбе".

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На Западе давно уже устали от заявлений Путина, а потому осенью начали действовать – серия ядерных испытаний, большие учения НАТО и изменение графиков обновления ядерного оружия в Европе, вместе с мощными заявлениями Блинкена, Байдена и Столтенберга эффектно "погасили" агрессивные намерения Кремля. Буданов знал об этом еще весной 2022 года.

Успокойтесь все, это только угрозы. Если Путин до конца потеряет рассудок и попытается это сделать, во-первых, даже технически это не так-то легко сделать. Да, он может пытаться это сделать, однако маловероятно, что он на это пойдет. Это элемент торга, элемент шантажа всего мира, и все это понимают,

– отметил Буданов в эфире национального телемарафона 17 апреля.

Прогноз: Россия планирует устроить в Украине демографический и гуманитарный кризис

Дата: 2 мая

Статус: к сожалению, сбылось

Россия за время вторжения оккупировала и закрепилась на Донетчине, Харьковщине, Луганщине, частично – на Запорожье, а также в Херсонской области. Херсон стал единственным областным центром, который оккупанты смогли взять под контроль после 24 февраля.

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Российские пропагандисты активно начали доносить, что "Россия здесь навсегда", а также, что жителей оккупированных украинских городов и сел ждет чуть ли не "золотой дождь". Это было не так. В начале мая Кирилл Буданов на примере Херсона точно описал и спрогнозировал административные практики оккупантов.

Они попытаются сделать демографический кризис, а затем гуманитарный. Только в этом случае они смогут справиться с большинством населения. Очень легко манипулировать настроениями населения, когда у людей отнять все, а затем предлагать гуманитарную помощь. Чтобы не тратить миллионы, они будут тратить копейки, давая крошку хлеба,

– Буданов дал оценку методике хозяйствования России на оккупированных территориях.

К сожалению, так все и вышло. И это был, пожалуй, самый простой прогноз, ведь предусмотреть деятельность России не составляло труда – она так действует на захваченных землях уже сотни лет и не отказывается от тактики геноцида.

Прогноз: Переломный момент в войне произойдет в августе

Дата: 13 мая

Статус: сбылось

Даже после бегства россиян из-под Киева, армия оккупантов оставалась грозной силой, планировавшей наступательные операции с амбициозными планами. Большинство экспертов считали вполне реальной победу России в битве за Донбасс, результатом которой стало бы полное оцепление и уничтожение самых боеспособных украинских войск. Впрочем, Кирилл Буданов был иного мнения. Об этом он рассказал журналистам Sky News 13 мая.

Перелом произойдет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым,

– исторический прогноз от Кирилла Буданова.

То, что было дальше – стало историей. Украина выдержала давление врага и заставила его "положить" лучшие силы под Северодонецком и Лисичанском. В конце июня на фронте заработали HIMARS, за месяц уничтожившие логистику оккупантов. В августе наступательные порывы России были успокоены – так оккупантов "подготовили" к контрнаступлению ВСУ. По сути, это и был прогнозируемый Будановым перелом.

Уже в сентябре Украина провела первую успешную крупную операцию и освободила почти всю Харьковщину. Далее последовали успехи под Херсоном, а также на Донетчине и Луганщине.

Прогноз: "жест доброй воли" на острове Змеиный

Дата: 22 июня

Статус: сбылось

В мае и июне одной из важнейших точек противостояния Украины и России стал маленький, но стратегически важный остров Змеиный в Черном море. Россия упорно тянула на остров технику и не желала его оставлять, однако против прогнозов Буданова оказалась бессильной.

22 июня в эфире национального телемарафона разведчик пообещал, что остров вернется под контроль законных владельцев.

На острове Змеиный есть группировка, состоящая из подразделений ПВО, подразделений, на вооружении которых реактивные артиллерийские установки, их там три единицы. Кроме того, находится катерная группа и подразделения специального назначения России. Эта операция продолжается, наносится огневое поражение по этим объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный,

– сказал Буданов в эфире телемарафона о ситуации на Змеином.

Через неделю, 30 июня, Россия осуществила новый "жест доброй воли" и накивала пятками с украинского острова. В настоящее время Черноморский флот России стремительно деградирует и становится мишенью уже не просто в открытом море, а в "родной гавани" – в Казачьей бухте в городе Севастополь. Похоже, вскоре оккупанты будут повторять "подвиг" дедов, которые в 1854 году сами уничтожили собственные корабли, пытаясь в панике остановить наступление союзников.

Прогноз: в России не будет протестных настроений из-за войны

Дата: 4 июля

Статус: сбылось

Война, которую развязал против Украины Путин, стала самоубийственной. Санкции нанесли непоправимый ущерб российской экономике, а будущие репарации Украине лягут тяжелым бременем на несколько последующих поколений россиян. Фактически афера Путина украла у миллионов россиян будущее. Несмотря на это, в России не фиксируется каких-либо социальных взрывов или попыток противодействовать тирану. Хотя именно на это надеялись в цивилизованном мире. Безосновательность этих надежд констатировал в своем прогнозе Буданов.

В июльском интервью он дал безжалостно правдивую оценку подчиненным Путина и объяснил, почему в России нет значительных протестов против войны.

Не надо думать, что один Путин так плох, а все остальные просто не знают, что делать. Знают, очень четко знают и понимают. Возможно, это следствие долгосрочной пропагандистской работы с ними. Здесь можно много спорить, почему так, но это факт, это так. Россияне в большинстве своем поддерживают все, что здесь делается, а также нанесение ударов по жилым зданиям. Это же сейчас не сложно, у нас XXI век, откройте их паблики, просто комментарии почитайте, что они там пишут. Это же не пишет Путин или Патрушев, например, нет. Они это поддерживают, поэтому никаких протестных настроений там не будет,

– Буданов разочаровал тех, кто еще не разочаровался в россиянах.

Этот прогноз, к сожалению, тоже сбылся. Даже после того, как Путин объявил 21 сентября "частичную мобилизацию", против нее выступили лишь в нескольких регионах России, и это были в основном не россияне, а представители порабощенных народов. Зато российские мужчины или сбежали из России и стали дезертирами, или покорно пошли на верную смерть и стали "частично мобилизованными".

Вариантов не подчиняться преступному приказу взбалмошного диктатора особо никто не предлагал. Более того, даже после того, как начали поступать "похоронки" от мобилизованных, которых без подготовки и даже оружия бросили на убой, россияне и дальше продолжают поддерживать Путина и обвинять в своих бедах Украину, НАТО и лично Джо Байдена.

Прогноз: Война завершится в 2023 году выходом Украины на свои границы 1991 года

Дата: осень 2022 года

Статус: сбудется

О победе Украины Кирилл Буданов рассказывал неоднократно, а о том, какой она будет, говорил и 30 сентября, и в интервью Оресту Сохару 18 октября.

Зимой война в значительной степени стихнет. И после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год,

– заявил Буданов.

В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться,

– заверил глава ГУР МО.

, что границы 1991 года – это и Донецкая и Луганская области, а также Автономная республика Крым. Эти территории с 2014 года оккупированы Россией. В том же году Россия предприняла попытку незаконной аннексии Крыма, а в 2022 году объявила о незаконной аннексии Донбасса, Луганщины, части Запорожской области и Херсонщины.

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Все эти шаги ничтожны с точки зрения международного права и не признаются миром. Вместо этого ВСУ осуществляет постепенную деоккупацию этих земель.

Прогноз: будущее России

Дата: май, осень 2022

Статус: вскоре узнаем

Также Кирилл Буданов спрогнозировал будущее самой России.

После окончания войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней России: отсоединятся определенные регионы... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра России на нашу территорию… то есть, там много очень шагов, – спрогнозировал Кирилл Буданов.

Буданов прогнозирует два варианта будущего России. Первый распад, второй – изменение политического режима и сохранение территориальной целостности.

Ванга отдыхает – все самые громкие прогнозы Буданова в инфографике 24 канала:

Серией последних прогнозов Кирилл Буданов входит на территорию будущего. Впрочем, никакой мистики или метафизики здесь нет. Это не "битва экстрасенсов", а анализ ситуации на основе большого массива данных. И он ничего хорошего России не предвещает.

Эта страна сама запрограммировала себя на уничтожение. Именно поэтому, прогнозы Буданова на будущее, это некая дорожная карта. Победы Украины и развала империи. Надеемся, окончательного.

Прогнозы Буданова как отдельный жанр – смотрите видео: