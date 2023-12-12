Лучше не станет: что прогнозируют крупнейшие мировые компании на 2024 год

Скажите честно, вы ведь не думали, что 2024 год будет легче? Выучил уже полтора десятка прогнозов ведущих инвестиционных компаний и аналитических центров на 2024 год. Нужно готовиться, что он будет точно сложнее для Украины, чем 2023 год.

Основные причины:

темпы роста мировой экономики сокращаются (как следствие снижается спрос и цены на сырьевые активы и экспортную продукцию);

растет вероятность сокращения объемов военной и финансовой помощи Украине и вследствие этого рост возможностей для России, которая наращивает военный потенциал;

выборы во многих важных регионах для Украины и снижение фокуса по вопросам безопасности и поддержки нашей страны;

новые военные конфликты в мире, что будет отвлекать от нас;

выборы в США и предвыборная погоня делают нас также заложниками.

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Ниже группа прогнозов мировой экономики и событий, которые повлияют на мир и на Украину.

Прогноз Международного валютного фонда

МВФ ожидает замедления темпов роста мировой экономики: в 2023 году было на 3%, а в 2024 – на 2,9%. Это значительно ниже исторического среднего показателя в 3,8%. В странах с развитой экономикой рост экономики: 2023 год – 1,5%, 2024 год – 1,4% Причина замедления – усиление монетарной политики (повышение учетных ставок, деньги остаются дорогими). В развивающихся странах: 2023 год – 4%, 2024 год – 4%.

Глобальная инфляция постепенно снижается: 2022 год – 8,7%, 2023 год – 6,9%, 2024 год – 5,8%.

Прогноз от JP Morgan

Аналитики JPMorgan Chase & Co. снизили прогноз роста мирового ВВП на 2024 год до 2,5% с 3%. JPMorgan также прогнозирует, что в 2024 году экономический рост в США замедлится до 2,4% с 2,7% в 2023 году.

К середине 2024 года 99% американцев окажутся в худшем финансовом положении, чем до пандемии. 80% потребителей, группа, на долю которой приходится почти две трети потребления, уже исчерпали всю сберегательную подушку, которую они могли создать во время карантина. По данным банка, вполне вероятно, что финансовое положение всех потребителей, кроме 1% самых богатых, в середине 2024 года окажется хуже, чем до пандемии.

JPMorgan прогнозирует рост корпоративной прибыли, но при этом предупреждает о падении индекса S&P500 на 8% (важно отметить, что другие инвестиционные банки, напротив, ожидают его роста). На акции, по данным JPMorgan, будут оказывать давление ослабление потребительских тенденций и геополитические риски.

Геополитическая напряженность, особенно между Китаем и США, остается ключевым риском для мировой экономики в 2024 году. Банк ожидает, что цены на нефть будут оставаться высокими, несмотря на замедление глобального экономического роста.

Это связано с тем, что предложение нефти ограничено, а спрос остается высоким. Средняя цена нефти Brent в 2023, 2024 и 2025 годах составит 81, 83 и 75 долларов за баррель соответственно.

Уже в следующем, 2024 году, мировая потребность в нефти вырастет на 1,6 миллиона баррелей в день из-за роста экономик развивающихся стран.

JPMorgan отмечает, что существует ряд факторов, которые могут привести к глобальному кризису:

длительная война в Украине;

усиление денежно-кредитной политики центральными банками в мире;

рост инфляции.

JPMorgan ожидает, что вероятность глобального кризиса в 2024 году ниже, чем в 2023 году, но он все еще сохраняется. Центральные банки в мире продолжат повышать процентные ставки в 2024 году, чтобы бороться с инфляцией.

Рост безработицы в мире замедлится, но все равно останется выше, чем до пандемии COVID-19. Мировая торговля замедлится в 2024 году, но все равно останется выше, чем до пандемии COVID-19.

Прогноз от Amundi

Amundi ожидает снижение потребления и устойчивую инфляцию на развитых рынках. Прогнозирует сложности в Китае, который находится на пути к ослаблению структурных изменений в его экономической модели. Экономика Китая в 2024 году вырастет всего на 3,9%.

В первом полугодии 2024 года ожидается рецессия в США. Развивающиеся рынки устойчивы, но имеют высокую фрагментацию. Азия – победитель в инвестиционных потоках. Инфляция продолжает снижаться, но центральные банки сохраняют бдительность. Финансирование "зеленого" перехода является основной целью бюджетной политики.

ОЭСР и Азиатский банк развития

Они так же снизили свои прогнозы мирового роста в 2024 году. Глобальный экономический рост составит около 2,5%. Это ниже, чем прогнозирует МВФ.

Основные риски для глобальной экономики:

война в Украине может привести к дальнейшему росту цен на энергоносители и продовольствие. Это может привести к снижению реальных доходов и замедлению потребительского спроса;

рост инфляции может привести к снижению покупательной способности населения и замедлению деловой активности;

усиление денежно-кредитной политики может спровоцировать замедление роста инвестиций и потребления.

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10 ключевых рисков 2024 года от BlackRock

1) Стратегическое соперничество США и Китая – риск высокий. BR не видит военных действий в обозримом будущем, но считает, что риск растет. Важной вехой станут президентские выборы на Тайване в январе 2024 года.

2) Большие кибератаки – риск высокий. В этом году хакеры проникли в аккаунты нескольких чиновников США, обнажив уязвимость правительственной инфраструктуры. Будет рост киберактивности в зонах конфликтов и вокруг предстоящих выборов, что может привести к их срыву.

Технологические достижения, особенно в сфере искусственного интеллекта, могут увеличить риск злонамеренных атак.

3) Большие террористические атаки – риск высокий.

4) Глобальное технологическое деление – риск высокий. Технологическое разделение США и Китая значительно ускоряется по своим масштабам.

5) Конфликт Россия – НАТО – риск высокий. Война в Украине становится затяжной, что повышает риск эскалации НАТО. Западные финансовые, энергетические и технологические санкции против России продолжают усиливаться. Дипломатического решения в обозримом будущем не ожидается.

Контрнаступление Украины продвигается медленно, и драматический прорыв кажется маловероятным. Ожидается, что продолжительная война на истощение будет продолжаться до следующего года.

Поддержка Запада оказалась решающей для успеха Украины, но в США этот вопрос будет становиться все более политизированным. Наиболее вероятным долгосрочным результатом является политическое, экономическое и военное противостояние между Западом и Россией. Западные союзники заявили о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины на саммите НАТО этим летом, по сути, переведя Украину под зонтик безопасности Запада.

6) Напряженность в Персидском заливе – риск высокий, особенно если другие группировки, такие как Хезболла, нападут на Израиль или американские активы в регионе. США разместили в регионе значительные военные силы, чтобы поддержать Израиль и удержать других игроков от вступления в войну.

Если появятся прямые доказательства причастности Ирана к нападению, мы сможем увидеть ответные действия Израиля, которые повлияют на потоки энергии и рынки.

7) Политический кризис на развивающихся рынках – риск средний. Рост цен на нефть и продовольствие, а также более высокие процентные ставки в США являются рисками для стран с формирующимся рынком (в том числе и для Украины). Мы обеспокоены отсутствием глобального сотрудничества по облегчению долгового бремени.

8) Северокорейский конфликт – риск средний. Северная Корея продолжает наращивать свое ядерное оружие и совершает провокационные действия – запускает ракеты.

9) Тупик климатической политики – риск средний. Развитые страны не могут увеличить государственные инвестиции для достижения целей нулевых выбросов. Война в Украине выдвинула энергетическую безопасность на первый план. Кризис ускорит переход к миру с низким уровнем выбросов углерода.

10) Европейская фрагментация – риск средний. Энергетический кризис и инфляционное давление приводят к возрождению популизма и экономической нестабильности. Война в Украине вызвала мощный импульс европейскому единству. Достигнут прогресс в реформировании бюджетных правил ЕС, и возможное соглашение будет достигнуто до конца года. Ожидаемое центристское и проевропейское коалиционное правительство в Польше является положительным фактором для европейского единства.

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Международная консалтинговая компания А3М

Компания, специализирующаяся на риск-менеджменте, опубликовала карту мира с выделением стран по уровню риска. Классификация рисков состоит из оценок следующих категорий:

въезд и выезд из страны, транспорт;

забастовки, риски инфраструктуры;

здравоохранение и риски для здоровья;

природные опасности и окружающая среда;

экономическая безопасность (в том числе и коррупция);

особые риски (культурные особенности).

Просмотреть карту можно – по ссылке. Как видите, Украина находится в группе самых рискованных стран.

Геополитические риски от агентства TENEO

События 2023 года предполагают, что глобальная система вступила в интенсивный период структурных преобразований, которые изменят геополитику и коренным образом изменят международную бизнес-среду. Далее – прогнозы по регионам.

Что ждет Африку В 2024 году Южную Африку ожидает большой политический шок, сравнимый с муниципальными выборами 2016 года, но на национальном уровне. Впервые Африканский национальный конгресс (АНК) столкнется с реальным риском потери своего парламентского большинства на выборах 2024 года.



В Африке растет риск национальных дефолтов, правительства многих стран уже не справляются с обслуживанием долга. Риск государственных переворотов в странах к югу от Сахары останется повышенным.



К важным странам, за которыми стоит следить, относятся страны с давними семейными династиями или лидерами, особенно Того, Камерун, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Уганда. Такие страны, как Эфиопия, где восстания амхара и ополченцев оромо бросают вызов федеральному правительству, также уязвимы.



Следствием переворотов или неудачных политических переходов может стать не только упадок демократии, но и обострение гражданских войн и гуманитарных кризисов, как в Судане и Мали.

Глобальная энергетика.

Конфликт между Израилем и ХАМАС является наибольшим риском для нефтяных рынков накануне 2024 года.

Поскольку США вступают в год выборов, опасения по поводу высоких цен на нефть привели к более мягкому применению иранских санкций. При этом большие объемы иранской нефти – примерно на 500 000 баррелей в сутки дополнительно – поступят на рынок в 2023 году.

Прогноз для Азии.

Рост глобального влияния Китая остается под вопросом. Все сильнее утверждается мнение о том, что "пик Китая" уже пройден. Китайский лидер Си Цзиньпин стремится переориентировать экономику на производство полупроводников, экологически чистую энергетику, электромобили и биотехнологии. Однако эти отрасли пока слишком малы, чтобы заполнить дыру, оставленную традиционными драйверами роста, такими как жилье и инфраструктура.

Рынок жилья станет ключевым испытанием в 2024 году. На Тайване президентские выборы в январе зададут тон на следующие 4 года отношений между двумя сторонами пролива.

В апреле – мае Индия проведет самые большие в мире демократические выборы. В то же время в Юго-Восточной Азии Индонезия может увидеть свои важнейшие выборы за последние десятилетия. Там одним из первых претендентов на смену президенту Джоко Видодо станет министр обороны Прабово Субианто.

Что ждет Европу?

В развитии военного конфликта у Украины мало причин для оптимизма. Запад не способен обеспечить столь масштабный объем военной помощи, который необходим Украине. Россия, напротив, увеличивает свои производственные мощности. Она стремится вернуть себе инициативу, наращивая наступление на большой восточной линии фронта, поскольку Кремль надеется на военные победы в преддверии президентских выборов в марте.

Любое заметное сокращение внешней помощи Украине может открыть путь новым достижениям России, что укрепит решимость Кремля добиваться целей военными или дипломатическими средствами – в Украине и, возможно, за ее пределами.

На выборах в ЕС ожидается, что крайне правые партии добьются большего успеха, чем в 2019 году. Тенденция, которая, вероятно, сохранится и в следующей Комиссии, – это стремление к восстановлению баланса экономических отношений с Китаем.

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Искусственный интеллект.

Исследования показывают, что в следующем десятилетии рынок искусственного интеллекта будет расти не менее чем на 30% ежегодно. При этом инструменты искусственного интеллекта будут использоваться в образовании, здравоохранении, бизнес-операциях и за его пределами.

Инвестиционные модели прогнозируют, что к 2025 году в искусственный интеллект по всему миру будет вложено более 200 миллиардов долларов.

В ЕС закон об искусственном интеллекте вступит в силу до июня 2024 года, после чего Европейская комиссия и государства-члены имеют 18 месяцев на разработку систем, необходимых для эффективного обеспечения соблюдения политики.

Прогноз для США.

Поскольку Белый дом все больше внимания уделяет предвыборной кампании в следующем году, внешняя политика США в 2024 году будет направлена на стабилизацию мира, который, похоже, выходит из-под контроля. Три проблемы будут иметь огромные последствия для безопасности США, мировой экономики и американской внутренней политики.

Стратегическая конкуренция между США и Китаем останется самым большим источником геополитического риска. В 2024 году президент Джо Байден намерен придерживаться предсказуемого и прагматичного подхода к Китаю, где замедление экономики может побудить Си снизить напряженность. Тем не менее мощные структурные препятствия – и политика года выборов – вероятно, будут препятствовать любой устойчивой разрядке. Обе страны будут по-прежнему сосредоточены на установлении собственного лидерства в стратегических технологиях (например, искусственном интеллекте) и на том, будут ли они продолжать попытки блокировать конкурентные преимущества друг друга.

Столкновение между Израилем и ХАМАС, вероятно, продлится несколько недель или даже месяцев и еще дольше будет тревожить весь Ближний Восток. Вашингтон будет стремиться в первую очередь сдержать кризис в Секторе Газа, предотвращая любые региональные последствия, которые могут угрожать более глобальными экономическими последствиями, таким как рост цен на энергоносители. Байден продолжит балансировать между поддержкой Израиля, отношениями США с ключевыми арабскими государствами и разными взглядами своей собственной политической базы.

Что ожидает Украину?

Решение проблемы вторжения России в Украину не предполагается. Поскольку боевые действия перерастают в дорогую войну на истощение, Белому дому придется не только поддерживать шаткую поддержку Киева международной коалицией, но и восстановить внутриполитическую поддержку США помощи Украине.

Поскольку ключевые голоса Республиканской партии все более скептически относятся к таким обязательствам, стремление Байдена к США сплотить глобальные демократии против авторитаризма столкнется с препятствиями по мере приближения к ноябрю 2024 года.

Это примерно 1/3 прогнозов, которые изучил за последние дни. У других очень близки оценки. Так что нам нужно готовиться к новым вызовам. Уже на вчера нужно готовить жесткие антикризисные действенные планы по:

самообеспечению себя производственными мощностями по изготовлению боеприпасов и военной техники;

нам нужна эффективная экономика "военного времени", которая отвечает вызовам. Работать на оборону и победу должно каждое предприятие и каждый украинец;

если мы не получим западную помощь в необходимом объеме, мы можем использовать связанную эмиссию для обеспечения оборонного заказа. Напомню, во время Второй мировой войны государственный заказ формировал до 70% ВВП;

нужна программа самообеспечения Украины всеми необходимыми ресурсами: энергетическими, техническими, продовольственными, критическими материалами;

ну и нужен профессиональный государственный менеджмент для организации всех этих процессов.

Это лишь часть необходимых шагов, но надо с чего-то начинать. Времени уже нет.