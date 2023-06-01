Россия будет и дальше бить по Киеву: в ОП назвали приоритетное оружие для Украины от партнеров
Россияне пытаются истощить украинцев, используя тактику использования разных типов вооружения. Впрочем, западная коалиция понимает, как этому противостоять.
Оккупанты в ближайшее время не прекратят террор Украины. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
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Какие рычаги влияния имеет Россия
Михаил Подоляк отметил, что у россиян есть только два способа влиять на Украину, один из них – это то, что МВД России объявило в розыск украинских генералов.
И баллистика, дроны, авиационные бомбы и остатки крылатых ракет, которыми они будут бить по центру города, особенно Киева,
– объяснил он.
Именно поэтому Украине нужно увеличить ресурсную возможность системы ПВО.
"Закрыть небо – это единственный инструмент сохранения жизней гражданского населения. Дополнительные Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, противоракеты – всего этого должно быть много!" – сосредоточил внимание советник главы ОПУ.
В этом может помочь западная коалиция, которую сформировал президент страны Владимир Зеленский.
Михаил Подоляк рассказал, как будет терроризировать Украину Россия: смотрите видео
Безопасность превыше всего
Михаил Подоляк добавил, что важным элементом борьбы с врагом есть и передача истребителей западного образца F-16. Они важны не только для успешного осуществления контрнаступательных действий, но и защиты украинского неба.
То, что делают россияне, отменит то, что мы должны деоккупировать свою территорию? Нет! Мы будем делать все, что нужно на этой войне!
– заметил он.
Важно также, чтобы украинцы реагировали на сигналы воздушной тревоги, не пренебрегали собственной безопасностью и направлялись к укрытиям.
Ракетная атака 1 апреля: главные новости
- В ночь на 1 июня Россия в очередной раз ударила Киеву. В День защиты детей обломки российской ракеты попали в детскую поликлинику и соседние дома.
- В результате погибли 3 человека, среди которых двое детей, еще 10 человек ранены.
- В Генштабе ВСУ заявили, что россияне совершили обстрел Киева, используя 10 ракет "Искандер". По предварительным данным, украинским защитникам удалось сбить все.