Прогресс у Попасной остановился: британская разведка назвала новое направление удара россиян
Источник:Минобороны Великобритании
Российские захватчики далеко не во всех направлениях достигают поставленных целей. В разведке Великобритании отметили, что вблизи Попасной прогресс армии страны-агрессорки застопорился.
И это, подчеркивают в ведомстве, заставляет россиян выбирать новое направление для удара. Теперь свои силы они могут направить на северном направлении.
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Россиянам остро необходимы достижения на фронте
В разведке отмечают, что кафиры в течение мая добились успехов на Юге и Попаснянском направлении. Но пройти дальше им не удалось. Активизировался артиллерийский обстрел района Изюма. А это, уверяют в ведомстве, свидетельствует о том, что кафиры пойдут на новом направлении – на Север.
Российским захватчикам, добавляют в разведке Британии, необходимо добиться прорыва в одном из направлений. Это позволит им свои тактические достижения превратить в успех уже на оперативном уровне. А это в свою очередь позволит приблизиться к цели – контролю Донецкой области.
Но это все в эталоне. Реальность же свидетельствует об истощении и деморализации ряда российских военных. А истощение личного состава, например, в Северодонецке заставляет подтягивать силы по другим направлениям.
Что же касается Северодонецка, то в разведке отмечают, что кафиры придерживаются того же плана, который у них был. Речь идет о желании отрезать его район и с севера, и с юга.
Какая сейчас ситуация в Северодонецке
- Во время телемарафона глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк подчеркнул, что в городе ситуация меняется почти каждый час . Кроме того, он добавил, что никто его не будет сдавать. Более того, в ВСУ есть достаточное количество как военных, так и вооружения, что атаки врага отразили и освободили город.
- В разведке Великобритании подчеркнули, что в Северодонецке идут ожесточенные бои. Более того, военные страны-агрессорки продолжают свое движение в направлении Славянска.
- В Институте изучения войны делятся другими данными. Согласно им, за прошедшие сутки – 6 июня – не наблюдали "ни одного подтвержденного продвижения" оккупантов в Славянск.
- В Северодонецке российские военные избивают не только по позициям ВСУ. Они еще и уничтожают город. Сергей Гайдай подчеркнул, что во вражеский огонь попадает гражданская инфраструктура . Кроме того, кафиры бьют и по государственным учреждениям. Уничтожили пекарню, где до последнего выпекали хлеб для горожан.