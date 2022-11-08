В сети пишут об эвакуации жителей Николаева: что говорят власти

Россия регулярно запускает в информационное пространство Украины фейки, чтобы дестабилизировать ситуацию. Глава Николаевской ОВА прокомментировал очередной вброс вражеской пропаганды об эвакуации южан.

Лишь несколько дней назад властям Волыни и Ровенской области пришлось опровергать информацию о повторном вторжении из Беларуси, как по сети начало распространяться сообщение о техногенной катастрофе в Николаеве. Глава области Виталий Ким успокоил жителей региона.

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Оккупанты разгоняют фейк

По словам Кима, николаевцам не стоит переживать и верить всему, что пишут в подозрительных телеграмм-каналах.

Разгоняется фейк по сети о том, что Николаевская область готовится к эвакуации. Мол, об этом сказал пресс-офицер Дмитрий Плетенчук, однако это не так,

– сообщил глава ОВА.

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Он отметил, что враги создали клон представителя военной администрации и от его имени дезинформируют людей об эвакуации через маленькие группы. Ким констатировал, что власти не собираются эвакуировать население.

Какую именно информацию распространяют россияне

Фейковая страница пресс-офицера Военной комендатуры обороны Николаева выглядит очень правдоподобно, легко можно понять, что "Дмитрий Плетенчук" распространяет дезинформацию. Достаточно зайти на его официальную страницу в Facebook и понять, что никаких заявлений об эвакуации он не делал.

Схема стандартная: создали клон без взлома и вбрасывают в маленькие группы, откуда должны растянуть паническое сообщение в большие,

– прокомментировал ситуацию сам пресс-офицер



Фейковый аккаунт Дмитрия Плетенчука в телеграмме / Скриншот из открытых источников



Фейковое сообщение с псевдоофициальной страницы Плетенчука / Скриншот из открытых источников

Ситуация в Николаевской области: актуальная информация

Недавно Витай Ким показал видео работы ПВО в Николаевской области. По его словам, оккупанты атаковали регион дронами-камикадзе, однако ВСУ удалось сбить вражеские беспилотники.

Кроме того, несколько дней назад враг обстреливал город и, к сожалению, были прилеты. В результате российской атаки дотла сгорел склад с гуманитарной помощью, которую должны были передать украинцам.

Однако в Николаеве для борьбы с дронами создали специальные экипажи. Они смогут поражать 100 процентов воздушных целей, запускаемых врагом по области.

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