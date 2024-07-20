После обновления данных – медосмотр: какие особенности прохождения ВВК

Военнообязанным, которые обновили данные до 16 июля, могут поступать направления на ВВК. Медкомиссия признает его годным или непригодным к военной службе.

Весной этого года правила прохождения ВВК немного изменились. Во-первых, был отменен статус "ограниченно годных". Это означает, что мужчины, которые ранее получили этот статус, должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев. Их признают или непригодными, или пригодными к военной службе. По данным Генштаба, только 10 процентов из бывших "ограниченно годных" признают непригодными.

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Особенности прохождения ВВК

В то же время военнообязанных могут признать также годными для службы на конкретных должностях – в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Кроме того, "непригодность" тоже может быть разной. Человека признают непригодным с исключением из воинского учета, временно непригодным или непригодным с переосмотром через 6-12 месяцев. Временно непригодными признаются те военнообязанные, которые имеют проблемы со здоровьем, но они могут быть исправлены. Так, например, человеку нужна операция для улучшения своего физического состояния. Его направляют на лечение. Он получает отпуск или временное освобождение от служебных обязанностей. Такие граждане после завершения лечения в течение 6 – 12 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

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