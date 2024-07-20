Навесні цього року правила проходження ВЛК трохи змінилися. По-перше, було скасовано статус "обмежено придатних". Це означає, що чоловіки, які раніше отримали цей статус, мають повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців. Їх визнають або непридатними, або придатними до військової служби. За даними Генштабу, лише 10 відсотків з колишніх "обмежено придатних" визнають непридатними.

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Особливості проходження ВЛК

Водночас військовозобов'язаних можуть визнати також придатними для служби на конкретних посадах – у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони.

Крім того, "непридатність" теж може бути різною. Людину визнають непридатною з виключенням з військового обліку, тимчасово непридатною чи непридатною з переоглядом через 6-12 місяців. Тимчасово непридатними визнаються ті військовозобов'язані, які мають проблеми зі здоров'ям, але вони можуть бути виправлені. Так, наприклад, людині потрібна операція для покращення свого фізичного стану. Її направляють на лікування. Вона отримує відпустку або тимчасове звільнення від службових обов'язків. Такі громадяни після завершення лікування протягом 6 – 12 місяців мають повторно пройти військово-лікарську комісію.

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