Раненым военным значительно упростили прохождение ВЛК: что изменилось
Источник:Минобороны Украины
Теперь раненым военнослужащим не нужно будет ехать в воинскую часть. Вместо этого можно обратиться в местный центр комплектования.
Теперь для оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов ВСУ не нужно возвращаться в воинскую часть.
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Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения".
Улучшение качества медицинского обслуживания и обеспечения военнослужащих при прохождении ВЛК является одной из приоритетных задач Медицинских сил ВСУ и Правительства Украины,
– сообщили в Минобороны.
Теперь в воинскую часть обращаться не нужно
В период действия военного положения воины, которых ВЛК признали непригодными к военной службе или назначенным отпуском для лечения после болезни или ранения, направляются в ТЦК и СП.
Там можно получить все необходимые документы по воинской части с помощью электронного документооборота: как по отпуску, так и по увольнению с военной службы.
Что еще должно измениться в ВЛК
- В Минобороны хотят значительно упростить ВЛК для военнослужащих, поскольку сейчас это не слишком приятный "квест". А особенно для тех, кто уже получил ранение.
- В ведомстве сообщили, что планируют искоренить чрезмерную бюрократию и обеспечить военнослужащих социальными гарантиями.
- Также в министерстве обещают внедрить цифровые инструменты для автоматизации процесса и оборудовать помещение требованиям людей с инвалидностью или ранениями.
- Кроме этого, появится больше ВЛК, чтобы разгрузить уже имеющиеся.