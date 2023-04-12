Его величайший страх станет реальностью: почему Путин добровольно не выведет войска из Украины

Российский диктатор Владимир Путин боится проиграть войну с Украиной. Он пытается делать все возможное, чтобы хоть как-то держаться на плаву.

Об этом 24 Каналу рассказал Дмитрий Гудков – российский оппозиционный политик. По его мнению, Россия стремится затянуть войну, потому что ни в коем случае не хочет отказываться от захваченных украинских территорий.

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Путин пренебрегает россиянами

Дмитрий Гудков объяснил, что потеря военных на войне ничего не означает для Владимира Путина, потому что он не ценит жизнь своих граждан.

"Он может сжечь как пушечное мясо сколько угодно – и миллион людей, если нужно будет. Такова, к сожалению, цена человеческой жизни в России сегодня", – заметил он.

По его мнению, такое поведение главы России пока не приводит к протестам. Впрочем, потери становятся очевидными. В частности, об этом свидетельствуют тысячи могил "вагнеровцев" на кладбищах.

Одна из задач Пригожина через "Вагнера" провести всех заключенных, избавиться от них, потому что это ненужные люди с точки зрения Путина,

– добавил Гудков.

По его словам, конечно, Путина не волнует число погибших солдат.

Чего боится диктатор

Оппозиционер сосредоточил внимание на том, что у Путина сегодня нет никакой возможности выйти из войны и вывести свое войско, потому что это будет восприниматься как военное поражение диктатора.

Он этого очень боится, потому что военное поражение, скорее всего, приведет к смене режима, власти, Путина на кого-то другого. Поэтому он будет продолжать войну до конца, своего конца – не победного, а своего,

– подчеркнул он.

По его мнению, именно поэтому Путин продолжает реализовывать план заброса пушечным мясом Украины. В то же время, глава России не стремится захватывать новые территории, а хочет удержать то, что захватил.

Гудков объяснил, что Путин рассчитывает на то, что Запад устанет помогать Украине, а сама Украина не сможет двигаться дальше из-за разрушенной экономики. Впрочем, диктатор напрасно на это надеется.

Сможет ли Россия дальше воевать

Оппозиционер рассказал, что в советское время только один завод мог производить тысячу танков, сегодня весь ВПК России может производить в месяц в десятки раз меньше техники и вооружения.

"ВПК России не может обеспечивать длительную войну такой интенсивности. Когда ты нападаешь, тебе нужны одни ресурсы, когда ты переходишь в режим обороны – совсем другие", – подчеркнул он.

Гудков заметил, что Путин уже мечтает о завершении войны, но на условиях, которые будут выгодны ему. Однако Украина точно такое не пойдет. Она будет до конца отстаивать собственную независимость и неделимость своих территорий.

Конечно, обеспечивать вооружением ВПК для войны такой интенсивности по-прежнему россияне не могут. Это означает, что они будут переходить к каким-либо другим формам.

Путин вынужден как-то продолжать эту войну,

– объяснил оппозиционер.

Российский диктатор будет и дальше брать не качеством, а количеством.

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