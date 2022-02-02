Проигрыш Украины – это колоссальное поражение Запада, – Пионтковский
Источник:24 канал
Антиамериканская риторика может вдохновить пророссийскую риторику в Вашингтоне. Однако власти США руководствуются теперь не только "благими намерениями" в отношениях с Украиной.
Официальный Вашингтон понял, что это вопрос судьбы самой Америки. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Пионтковский о поддержке США
По его словам, в Вашингтоне поняли, насколько сейчас высоки ставки.
Наконец, до большинства политикума, а самое главное – до президента, дошло, что это вопрос судьбы самой Америки. Что проигрыш Украины – это колоссальное поражение Запада, решающее.
По его мнению, Украина сейчас делает гораздо больше, чем главные союзники США. Однако такой статус имеет преимущества, в частности, неограниченные военные поставки – не нужно каждый раз что-то решать.
При этом, ввиду настроений в конгрессе США, Украина вполне может получить статус главного союзника США, как считает Пионтковский.
Полный стрим с Андреем Пионтковским на 24 канале: смотрите видео
Поддержка США для Украины: что нужно знать
- В Госдепе США заявили, что готовы к новому разговору Джо Байдена с Владимиром Путиным.
- 26 января США передали письменный ответ относительно "гарантий безопасности", только 1 февраля Путин высказался по этому поводу.
- При этом США продолжают поставлять Украине оружие. 31 января в Киеве приземлился пятый самолет с военной помощью на борту.
- Уже 1 февраля в Пентагоне сообщили, что Штаты собираются продолжить военные поставки в Украину.