У Эрдогана рассказали, как согласовывали обмен командиров защитников "Азовстали"

В Турции рассказали, как происходили переговоры по обмену пленных героев "Азовстали". Особенно трудно было с обменом боевых командиров.

Спикер президента Турции Ибрагим Калин рассказал, что представители его страны обсуждали этот вопрос с россией более 3 месяцев.

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Вместо 5 имен должно было быть 15

Ибрагим Калин сообщил, что Реджеп Эрдоган "очень тепло" относился к этому вопросу. Сначала в списке на обмен, согласно которому в результате обменяли 5 боевых командиров-героев, было 15 имен. Однако с российской стороной его не удалось согласовать.

Оказалось, что обмен пленных обсуждали до визита президентов во Львов, также Эрдоган обсуждал его с путиным во время встречи с ним в Самарканде. Однако россияне сразу дали понять, что 15 человек из списка не вернут. Когда Эрдоган ехал во Львов, этот список уже был сокращен.

Наш Президент очень тепло относился к этому вопросу, мы около 3-3,5 месяцев обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. Не удалось согласовать по 15 именам. Этот список не дошел до Львова, в самом конце был сокращен до 5 имен. Эти 5 человек останутся у нас в безопасности до окончания войны,

– сказал Калин.

Представитель Турции о роли украинской стороны во время обмена

Ибрагим Калин рассказал, что украинская сторона "проявила свою конструктивную позицию" во время обмена. Также немаловажную роль в обмене сыграла Национальная разведывательная организация Турции.

Заметим, что 21 сентября из российского плена освободили 5 боевых командиров:

Дениса "Редиса" Прокопенко,

Сергея "Волыну" Волынского,

Святослава "Калину" Паламара,

Дениса Шлегу,

Олега Хоменко.

До окончания боевых действий они будут находиться в Турции под защитой Реджепа Эрдогана. Начальник ГУР Кирилл Буданов уточнил, что они будут проживать в жилом частном доме. Он подчеркнул, что это не место содержания, а местожительство.

По возвращении командиры рассказали, что в плену над ними издевались. Также видно, что они сильно изменились и похудели. Также защитники уточнили, что не знали, куда их везут. Они поняли, что это обмен уже приземлившись в Турции.

Напомним, что 200 украинских героев обменяли на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных.

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