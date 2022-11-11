Оккупанты отступая грабят, сбитый вертолет и террор с депортацией: главное из Генштаба

Защитники продолжают успешное контрнаступление на Юге. Оккупанты не прекращают обстрелы и мародерство, депортацию украинцев из Херсона.

Об этом 11 ноября рассказали в Генштабе ВСУ. Отметили, что на Херсонском направлении за 9 ноября освободили 12 населенных пунктов.

На тему "Циничный ответ за успехи на фронте": Зеленский показал кадры прилетов в Николаеве

Речь идет о Дудчанах, Пятихатках, Борозенском, Садке, Безводном, Ищенко, Костромке, Краснолюбецке, Калиновском, Бобровом Куте, Безымянном и Благодатном. Военные продолжают наступление, поэтому о новых освобождениях территорий будет известно впоследствии.

Обстрелы и атаки

Силы обороны отразили атаки россиян возле таких населенных пунктов:

Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области;

Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Оккупанты проводят воздушную разведку и обстреливают защитников вдоль всей линии фронта. Кроме того, не прекращаются обстрелы гражданской критической инфраструктуры и жилых домов.

Оккупанты 10 ноября нанесли 1 ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня, – сообщили в Генштабе.

От атак пострадали территории около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

Граница с Беларусью

На Волынском и Полесском направлениях нет существенных изменений. Однако в Беларуси продолжают формировать группировку войск.

Кроме того, есть угроза ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных беспилотников.

Кстати, ВСУ достигли значительных успехов на Херсонщине и готовятся к большой победе, – ISW

Ситуация на разных участках фронта

На Северском направлении враг бил из минометов. Пострадали населенные пункты Гремяч Черниговской области и Кондратовка Сумской области.

Из минометов, реактивной и ствольной артиллерии враг бил на Слобожанском направлении по населенным пунктам Стрелецкая, Старица, Огирево, Анискино, Ольховатка.

Россияне обстреливают деоккупированные территории Харьковщины на Купянском и Лиманском направлениях. Они били из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское.

Заметьте Удар по пятиэтажке в Николаеве: есть погибшие и раненые

В Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении, враг бил из танков и артиллерии. От атак здесь страдали Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск.

На Авдеевском направлении под обстрелами танков и артиллерии разных калибров страдают Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка.

Что касается Новопавловского и Запорожского направлений, то россияне вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Под огонь попали районы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко.

На Южнобужском направлении захватчики из артиллерии били по Новокиевке, Доброй Надие, Ильинке, Марганцу, Никополю и Мусеевке Днепропетровской области.

Читайте также Ночью россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области и дом в Николаеве

Мародерство и депортации

Враг грабит населённые пункты во время отступления. Оккупанты уничтожают линии электропередач, элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

Также в Херсонской области принудительно выселяют местных. В поселке Зеленовка оккупанты запретили любые перемещения по населенному пункту. Россияне там укрепляют систему оборонительных рубежей.

"В Тягинце и Казацком оккупанты заминировали дороги и элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения", – отметили в Генштабе.

Может заинтересовать Генерал Милли призывает к переговорам Украины с Россией, советники Байдена против – NYT

Потери врага

Авиация Сил обороны ударила по оккупантам 10 раз. Удалось попасть в 7 районов сосредоточения личного состава врага, вооружения и военной техники. Кроме того, повредили 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, – сообщили военные.

Также воины ракетных войск и артиллерии поразили:

2 пункта управления;

10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

3 склада боеприпасов;

5 средств противовоздушной обороны;

2 других важных военные объекты.

Обратите внимание – что происходит на фронте: смотрите видео