Война изменилась, – Данилов рассказал о производстве ракет и ПВО Украиной

Алексей Данилов объяснил, как развивается сейчас украинский военно-промышленный комплекс. Его ключевые задачи заключаются в обеспечении сектора безопасности и обороны всем необходимым по максимуму.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью журналистам заявил, что сейчас в развитии нашего ВПК большую роль играют частные компании, а также государственные компании. По его словам, сегодня это уже другой ВПК, чем раньше.

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Какое вооружение производит Украина

Данилов дал понять, что за короткий промежуток времени нельзя освоить производство тех или иных сложных видов вооружений, потому что это очень технологически сложный процесс. Он заявил, что в Украине ракетная программа появилась именно при президентстве Владимира Зеленского. По его словам, ранее ракетной программы у нашего государства, "можно считать, не было". Сейчас в Украине есть и работает не только эта программа. Речь идет также о производстве других видов вооружения, средств поражения и тому подобное.

Война изменилась. Та война, которая была по состоянию на 24 февраля 2022 года, и та война, которая есть сейчас, – это несколько разные войны. Сегодня технологии очень быстро идут вперед. Кто овладеет новыми технологиями, тот выиграет. И это обязательно будет Украина,

– объяснил секретарь СНБО.

Говоря об успехах ракетной программы Украины, Данилов напомнил об уничтожении российского крейсера "Москва" нашими "Нептунами". По его словам, это очень дорого стоит с точки зрения понимания, какой у нас военно-промышленный потенциал, конструкторы, инженеры. Секретарь СНБО подчеркнул, что ракетная программа движется.

Также Данилов ответил на вопрос о реализации производства систем ПВО в Украине, в частности в сотрудничестве с партнерами. Он заявил, что у нашего государства есть программа по противовоздушной обороне. Украина имеет конструкторов, инженеров и других людей, занимающихся этим вопросом. Секретарь СНБО призвал подождать и выразил уверенность, что в Украине обязательно появится собственное производство ПВО.

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