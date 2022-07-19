Производитель Bayraktar заверил, что никогда не будет продавать свои беспилотники россии

19 июля 2022 , 02:23
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Источник:

CNN

Производитель Bayraktar заверил, что никогда не будет продавать свои беспилотники россии. Также в комментарии он заявил о поддержке Украины.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор турецкой компании Халюк Байрактар. Это произошло 18 июля во время интервью американскому телеканалу.

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Bayraktar не будет продавать беспилотники россии

Ведущая спросила Халюка Байрактара, может ли компания продавать россии легендарные беспилотники Bayraktar.

Мы никогда этого не делали и не сделаем. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, ее борьбу за независимость,
– заверил Байрактор.

Гендиректор компании также пояснил, что у Турции и Украины стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли.

"Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников", – объяснил Халюк Байрактар.

Он добавил, что они построили с Украиной такие отношения, которые дают преимущества обеим странам.

Кратко о беспилотниках от Bayraktar

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Автор: Діана Квасневська