Компания Bayraktar бесплатно передала Украине еще 2 своих беспилотника
Источник:ГУР
Украина получила от компании Baykar – еще 2 беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщило Главное управление разведки.
В ГУР отметили, что Украина получила 2 беспилотника сегодня, 25 января.
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Компания Baykar передала их бесплатно для помощи вооруженным силам Украины и народу Украины для защиты от оккупанта. Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые трудные для нашего государства времена,
– отметила разведка.
Отметим, что Baykar передавала Украине "Байракторы" бесплатно и раньше. Часто это происходило после того, как волонтеры собирали необходимые суммы, чтобы купить их.
Напомним, что турецкие беспилотники сыграли немаловажную роль в первые дни российского вторжения в Украину.
Завод Baykar в Украине.
- Турецкая компания Baykar планирует закончить строительство своего завода в Украине через два года. Проект завода уже окончен, впереди его реализация.
- Согласно соглашению между Турцией и Украиной, которое было подписано еще перед вторжением России 24 февраля, Baykar согласился построить свой второй производственный завод в Украине.
- Второй завод предприятия, как ожидается, будет производить беспилотники Bayraktar TB2, Akıncı и Kızılelma.
- Вполне ожидаемо в России, где сильно боятся "Байракторов", пригрозили уничтожить завод, которого еще нет.
- Интересно, что российский диктатор Владимир Путин попросил у Эрдогана об открытии такого же завода в России. Однако производитель Bayraktar заверил, что никогда не будет продавать свои беспилотники России.