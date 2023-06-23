В Украине будут производить Bayraktar TB2 и Akinci: когда начнется производство беспилотников

Турция предоставила все необходимые разрешения на строительство в Украине завода, на котором будут изготавливать дроны Bayraktar TB2 и Akinci. Уже проводятся подготовительные работы по открытию производства.

Турецкая компания Bayraktar, производящая для Украины средневысотные долговременные системы беспилотников TB2, получила от Анкары разрешение открыть завод в Украине. Он может заработать уже в 2025 году.

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Турция предоставила разрешение на строительство завода Bayraktar

Впервые СМИ сообщили, что турецкая компания планирует строить завод в Украине и уже активно над этим работает, еще в октябре 2022 года. И толчком для того, чтобы Турция разрешила это строительство, стало соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Эту договоренность Анкара и Киев подписали в феврале 2023 года.

В то же время посол Украины в Турции Василий Бондарь сообщил, что владелец Bayraktar Халюк Байрактар уже создал украинскую компанию и купил участок земли, на которой будет строить завод по производству беспилотников.

Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akıncı в Украине,

– сообщил директор компании.

На строительство завода запланировано 95,5 миллионов долларов инвестиций. Сообщают, что строительство планируют завершить к 2025 году.

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