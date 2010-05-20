Производство чипов в Украине: нужен ли нам собственный завод и сколько это будет стоить

С начала полномасштабной войны в Украине мир переосмысливает критические зависимости от длинных цепей поставок. Ведь геополитическая нестабильность может нарушить все – от поставок пшеницы до чипов для искусственного интеллекта. Среди ключевых технологических направлений, определяющих современную экономику и безопасность, особое место занимает производство микросхем. Полупроводниковая индустрия является не только основой для бытовой электроники, но и критическим элементом в сферах обороны, аэрокосмоса и цифровой идентификации.

На фоне глобальных перестроек в цепочках поставок и роста спроса на локализованное производство технологических компонентов в Украине все активнее звучит вопрос: возможно ли появление собственного производства полупроводников – и главное, есть ли в этом смысл?

24 Канал посетил мероприятие "Завод чипов в Украине: реально ли построить и сколько это стоит" на DOU Day 2025 в Киеве и рассказывает, реально ли создать полноценное производство чипов в Украине и какие преграды стоят на этом пути.

Планируют ли в Украине производство чипов

Мировой рынок полупроводников стремительно растет, и Украина хочет присоединиться к этому тренду. Хотя в нашей стране пока отсутствует производство чипов, у нее есть исторический опыт и специалисты, что создает потенциал для развития отрасли. Правительство приняло стратегию цифрового развития до 2030 года, где создание полупроводниковой индустрии – один из приоритетов.

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Недавно созданный центр искусственного интеллекта WINWIN уже контактирует с NVIDIA. В Минцифре признают: современное производство ИИ-чипов чрезвычайно затратное (от 10 до 30 миллиардов долларов) и требует сложной технологической базы, которую имеют только гиганты вроде TSMC или Samsung.



Поэтому Украина фокусируется на подготовке секторальной стратегии (ожидается в 2025 году) и участии в глобальных цепочках поставок.

Основные вызовы: отсутствие современной инфраструктуры, государственной поддержки и внутреннего рынка. Но сохранились профессиональные образовательные программы и научный потенциал. Ключом к восстановлению отрасли должно стать сотрудничество с международными партнерами, формирование инновационного кластера и привлечение инвестиций.

В Минцифре рассматривают следующие сценарии:

лицензия на готовую технологию ("под ключ") – государство получает всю документацию, обучает специалистов и строит фабрику с контролем над производством. Это позволит удовлетворить оборонные и исследовательские потребности.

Коммерческое партнерство с международными компаниями – более реалистичный сценарий, который требует создания инвестиционно привлекательных условий. Стоимость проекта может составлять 1 – 3 миллиарда долларов, с частичным государственным софинансированием.

Обратите внимание! Украина планирует начать с менее дорогих техпроцессов (180–28 нм), которые достаточны для нужд обороны, медицины и связи. Ставка делается на модульность, многоцелевость и поддержку радиационно устойчивых решений. Также важно обеспечить доступ к программному обеспечению для проектирования чипов.

Поэтому далее рассказываем, что об этом думают эксперты из отрасли.

Участие в дискуссии на DOU Day 2025 принимали:

Владимир Рощук, Silicon Lead / Analog Design Engineer в BOSCH, преподаватель курса "Аналоговая микросхемотехника" в KSE;

Александр Груданов, Senior Director of Advanced R&D в SILVACO Group Inc., член экспертной группы при Минцифре;

Евгений Астахов, председатель правления National Semiconductor Association of Ukraine, член экспертной группы при Минцифре.

Модератором выступил Юра Федоренко из MacPaw.

Нужен ли Украине собственный завод чипов

Вопрос, который Юра Федоренко вынес в начало разговора, звучал прямолинейно: "Действительно ли Украине нужно собственное производство чипов? А может, это бесполезное дело?"



Юрий Федоренко, Александр Груданов, Владимир Рощук, Евгений Астахов / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Однако Александр Груданов из SILVACO Group Inc. ответил без колебаний:

Конечно, нужно. У нас есть опыт. Да, много потеряно, но технологии остались. Есть инженеры, есть генетическая память отрасли. Есть шанс вернуться в игру – особенно сейчас, когда перестраиваются глобальные цепочки.

По его мнению, Украина должна быть не только покупателем технологий, но и участником процесса. Ведь участие в глобальном производстве – это и политическая безопасность:

Некоторые говорят: "Зачем? Купим готовое, R&D сделаем в Украине, а производство пусть будет где-то в Тайване или Корее". Но тогда США будут защищать Тайвань, Корею, а не нас. Нам нужно быть частью глобальных цепочек стоимости. И главное – выбрать свою экспертизу: какие именно чипы мы хотим производить и для каких задач.

Однако возникает вопрос – актуально ли до сих пор советское наследие? Особенно, когда советская технология не была слишком конкурентоспособной. Но Груданов подчеркивает, что речь идет не о восстановлении советских заводов, а о кадрах, которые сохранили знания: "Есть преподаватели, ученые. Их можно привлечь к новой индустрии. Это шанс на трансфер знаний".

На вопрос, почему Украине важно найти нишу в чиповой индустрии, ответил Евгений Астахов: "Так наше присутствие уже ощутимо для мира".

Мы видели демоверсию во время ковида, когда остановились цепочки поставок, и даже производители автомобилей были вынуждены производить автомобили с прошлым поколением электроники, потому что они не могли получить новые чипы. То есть это очень ощутимо для мира становится. Поэтому когда Украина сможет развить это производство у себя, это будут очень реальные конкретные интересы, наш вклад в цепи поставок. Для мира будет гораздо больше аргументов, почему нужно защищать и поддерживать Украину.

Ведь "выключение" Украины будет не только связано с какими-то моральными переживаниями, а с конкретными технологическими паузами, остановкой производства.

"Производство чипов создают не для того, чтобы айфоны были дешевле", – добавил Астахов. Кроме обеспечения собственного ВПК, аэрокосмической отрасли, это еще и экономический вопрос.

Полупроводники – это сегодня самая сложная технология, которая доступна человечеству. Она сложнее фармацевтической технологии, сложнее космической технологии, считает эксперт. Уже проведено исследование стран, которые в течение последних 20-30 лет входили в чиповую индустрию – существует большая взаимосвязь между производством чипов в стране и построением вокруг этого производства других индустрий, в частности автомобильной.

130 – 180 нанометров: старое – не означает устаревшее

Большинство экспертов на дискуссии согласились: Украине не нужна гонка за 3-нанометровыми процессами, которые используют Apple, Nvidia или TSMC.

Нам нужно сфокусироваться на так называемых mature nodes – техпроцессах 130–180 нм. Это основной техпроцесс в автоиндустрии. И именно он позволяет комбинировать аналоговую и цифровую логику на одном кристалле,

– объяснил Владимир Рощук.

Для задач вроде цифровых ID, SIM-карт, радиационно-устойчивых микросхем, сенсоров – этого достаточно, добавил Александр Груданов. И что важно – такие технологии более устойчивы к геополитическим рискам, и их реально внедрить в наших условиях.

Даже в том самом айфоне, кроме центрального процессора и памяти, много разных чипов, которые совсем не 5 и не 7 нанометров. Поэтому для задач, которые мы называли ранее, и именно для аналогового цифрового – эти более старые техпроцессы подходят лучше.

Рощук уточнил, что высоконадежная аналоговая электроника часто не требует самых маленьких техпроцессов, и наоборот – меньшие размеры усложняют аналоговый дизайн из-за снижения напряжений и большей чувствительности к шумам.

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Безопасность и архитектура производства

В условиях войны главный риск – уязвимость инфраструктуры. Хотя сейчас, во время полномасштабной войны, в Украине не будут заводить чипы, угрозу обстрелов стоит учитывать. Ведь даже одно косвенное попадание ракеты или ударного дрона, и фабрика остановится на месяцы.

Груданов и Астахов предложили решение для этого – небольшие "чистые комнаты" производства (Small Clean Rooms), которые можно:

строить под землей (как это делает Япония);

изолировать и защищать от вибраций;

использовать для прототипирования и мелкосерийного производства.

"Это может быть первым шагом к созданию более масштабной индустрии", – считает Груданов.

Сколько это стоит и как долго строить

По словам Евгения Астахова, затраты и сроки будут такими:

Clean Room – пилотный модуль производства можно построить за 1,5–2 года;

Полноценную фабрику – за 3–5 лет, если начинать уже сейчас;

Бюджет для узлов 130–180 нм составит около 1–2 миллиарда долларов;

Передовые техпроцессы (5–7 нм) будут стоить 10–20 миллиардов долларов, что для Украины пока невозможно.

К тому же даже мировые лидеры сталкиваются с трудностями масштабирования. Тайваньская компания TSMC, крупнейший производитель чипов в мире, несколько раз переносила запуск фабрики в США в рамках Chips Act. А часть операций, например упаковку чипов, до сих пор выполняют на Тайване.

Украина же имеет шанс стать важным участником в глобальных цепочках поставок, даже не имея полного цикла производства.

Мы видели во время COVID, как нехватка чипов парализовала автомобильные концерны. Если Украина будет частью этой цепи, то ее стабильность станет выгодной для всех,

– подчеркнул Астахов.

Так когда появится украинский чип

Астахов отметил, что рабочая группа по полупроводниковому производству создана в Украине в 2023-м году:

Лично Михаил Федоров верит в эту индустрию и хочет, чтобы она в Украине развивалась.

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По словам эксперта, развитие отрасли в Украине зависит от того, когда непосредственно стартует проект или clean room, или фабрики. Время развертывания фабрики составляет около 3–5 лет с начала строительства, "чистые комнаты" можно развернуть за 2 года. В 2025 году стратегию вынесут на публичное обсуждение. В планах – чтобы к 2035 году Украина не только имела это производство, а уже сделала определенный прогресс в этой области.