Сделать 1,5 –2 миллиона дронов для ВСУ вполне реально, –Зеленский
Президент Зеленский заявил, что Украина способна производить 1,5 –2 миллиона дронов. По его словам, это "вполне реально".
Об этом лидер государства заявил во время пресс-конференции 27 августа, информирует 24 Канал.
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Зеленский высказался о производстве дронов
Украина наращивает собственное производство дронов. Это то, что усилит наших защитников и защитниц на фронте.
На пресс-конференции Зеленский отметил, что выйти на производство 1,5 – 2 миллиона дронов – вполне реально.
В начале года мы говорили о миллионе дронов. Нам по силам сделать полтора – два миллиона дронов. Государственные и частные предприятия способны это обеспечить,
– заверил Президент Украины.
Добавим, о чем именно шла речь на пресс-конференции президента 27 августа, главные заявления гаранта Украины в одном материале собрал 24 Канал.