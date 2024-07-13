Украина планирует изготовить более 1 миллиона ударных беспилотников до конца года

Украина намерена значительно превысить первоначальный план производства беспилотников FPV до конца 2024 года. Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что страна изготовит более одного миллиона дронов.

Также в планах значительно увеличить производство дронов средней и большой дальности. Напомним, что в начале 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине 200 компаний занимаются выпуском дронов.

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Сколько беспилотников хотят выпустить в Украине за год

Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что до конца года Украина превзойдет первоначальный план изготовления FPV-дронов.

В этом году мы изготовим значительно больше 1 миллиона дронов FPV. Дронов средней дистанции и дальней дистанции также будет значительно больше,

– отметил Камышин.

FPV-беспилотники активно используются Украиной во время войны, они стали эффективным оружием, в частности для ударов по бронетехнике и солдатам. Министр отметил значимость дронов в современной войне, назвав их "дронами-минометчиками" и "артиллерийскими беспилотниками".

Кроме FPV-беспилотников, Украина использует ударные беспилотники средней и большой дальности для атак на территории России. Это позволяет Киеву значительно расширить зону действия за пределы границы, учитывая ограничения на использование западного оружия для таких целей.

"Мы доказали, что красных линий нет. Теперь мы можем легко добраться до России глубоко внутрь, примерно на 1500 километров, и мы показали это десятки и десятки – если не сотни – раз", – добавил Камышин.

Как Украина усиливает свой оборонпром

Увеличение производства беспилотников происходит на фоне более широких усилий по расширению оборонно-промышленной базы Украины. Страна прошла от почти отсутствующего производства до нынешнего производства оружия бешеными темпами.

В частности, Киев принимает меры для интеграции своей растущей оборонной промышленности с НАТО и Западом, открыв офис в Вашингтоне для достижения этой цели.

Украина также активно модифицирует свое оружие для других задач, используя новые разработки для нанесения вреда российским войскам. Например, морские дроны были оснащены установками для залпового огня, а одна из своих противокорабельных крылатых ракет была преобразована в оружие наземного нападения.

Камышин подчеркнул, что такая устойчивость и способность выстоять под давлением являются важными факторами в войне. В то же время Россия также наращивает свою оборонную мощь, быстро производя собственное оружие в "советском стиле", что вызывает беспокойство среди союзников по НАТО.