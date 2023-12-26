Производители работают огромными темпами: Умеров рассказал, будет ли миллион дронов в 2024 году

В Минобороны уже был создан план по производству и закупке беспилотников на следующий год. В последние месяцы разработчики дронов начали работать в ускоренном темпе.

Всего на следующий год Владимир Зеленский анонсировал производство миллиона дронов. Умеров убежден, что Украина сможет даже превысить это число.

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Больше дронов на фронте

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что в 2024 году закупкой всего должно заниматься Минобороны. Однако деньги перевели в Государственную службу специальной связи и защиты информации (ГССЗИИ), которая подчиняется Министерству цифровой трансформации. Несмотря на это, работа продолжается.

Производители начали работать последние месяцы огромными темпами, потому что опрокидывание этих денег, их получение, использование пришлось на последние месяцы. Сейчас продлим это на первый квартал. Но я уже поставил задачу нашим коллегам найти средства для того, чтобы увеличить это в несколько раз,

– отметил Умеров.

Министр обороны прогнозирует, что из 50 тысяч дронов украинского производства государство закупит, вероятно, все или даже больше. Денежные средства были перечислены только недавно и работа уже начинается. Дело в том, что до сих пор большинство производителей не работало в таком количестве, пока это только тестируют.

Минобороны работает над тем, чтобы уменьшить бюрократическую составляющую. Умеров отметил, что новая техника во время войны должна относиться на вооружение быстро. Министр уверен, что планку в миллион дронов в следующем году удастся даже превысить.

Производство БпЛА растет