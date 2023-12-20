Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что, по его собственным данным, производство дронов в Украине растет. Конечно, никто сейчас не будет рассказывать о конкретных цифрах. Но факт является фактом – собственных беспилотников становится больше.

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Могут ли дроны заменить артиллерию

Как подчеркнул Попович, заявления украинских властей по поводу производства дронов не расходятся с действительностью. И это уже хорошо. Есть понимание, что на фронте нужно большее количество беспилотников. И работа в этом направлении продолжается.

Россия поставила на поток производство FPV-дронов. И тут кое-где приходится уже догонять оккупантов. Но украинские военные лучше владеют этой техникой.

Впрочем, следует понимать, что ударные дроны не могут полноценно заменить артиллерию. Оккупанты делают различные перекрытия в окопах, чтобы защититься от таких беспилотников.

Это – примитивные металлические перекрытия. Но они могут спасти от условного FPV-дрона или от скидов. Миномет или снаряд спокойно пробьют такое перекрытие. Потому и FPV-дроны не могут полностью заменить артиллерию. Но нужно все: и дроны, и артиллерия, и другие вещи,

– сказал Попович.

Производство оружия в Украине: коротко