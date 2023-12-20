Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що, за його власними даними, виробництво дронів в Україні зростає. Звісно, ніхто зараз не розповідатиме про конкретні цифри. Але факт є фактом – власних безпілотників стає більше.
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Чи можуть дрони замінити артилерію
Як наголосив Попович, заяви української влади щодо виробництва дронів не розходяться з дійсністю. І це вже добре. Є розуміння, що на фронті потрібна більша кількість безпілотників. І робота в цьому напрямку триває.
Росія поставила на потік виробництво FPV-дронів. І тут подекуди доводиться вже наздоганяти окупантів. Але українські військові краще володіють цією технікою.
Утім, потрібно розуміти, що ударні дрони не можуть повноцінно замінити артилерію. Окупанти роблять різні перекриття в окопах, щоб захистися від таких безпілотників.
Це – примітивні металеві перекриття. Але вони можуть врятувати від умовного FPV-дрона чи скидів. Міномет чи снаряд спокійне проб'є таке перекриття. Тому й FPV-дрони не можуть повністю замінити артилерію. Але потрібно все: і дрони, і артилерія, й інші речі,
– сказав Попович.
Виробництво зброї в Україні: коротко
- Президент Володимир Зеленський розповів про виробництво дронів в Україні. За його словами, Україна планує створити мільйон одиниць дронів у 2024 році. Також триватиме робота над збільшенням виробництва артилерійських боєприпасів. Тут йдеться також про снаряди калібру 155 міліметрів, які є дефіцитними.
- Крім того, заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зауважив, що Україна нарощує власне виробництво боєприпасів майже всіх номенклатур, які були в колишньому СРСР. Також є очікування, що оборонна промисловість України виготовить достатню кількість артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.
- Нещодавно Україна отримала на озброєння партію ударних безпілотників AQ-400 Scythe, які здатні летіти на сотні кілометрів. Компанія-виробник хоче вийти на кількість у 500 одиниць в місяць.