Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил в эфире 24 Канала, что ключевая проблема – масштабирование производства в условиях постоянной угрозы российских ударов по всей Украине.
Почему в Украине не запустили массовое производство КАБов?
Ограниченное количество таких бомб поступало от союзников, в частности от Франции. Украинские предприятия параллельно занимались разработкой отечественных образцов, однако их количество остается недостаточным.
Романенко объяснил, что развитие собственного производства продолжается, но темпы не соответствуют потребностям фронта. Ключевой вопрос – масштабирования предприятий, которые выпускают такие ударные средства.
Обратите внимание! Украинские разработчики создали управляемую авиационную бомбу с рабочей дальностью до 60 километров и перспективой расширения до 80 километров.
"Россияне пытаются разведывать их расположение и осуществлять удары по производственным мощностям. К сожалению, они имеют средства поражения, которые покрывают фактически всю территорию Украины", – отметил военный эксперт.
Возникает дилемма о переносе производств к союзникам. В то же время собственное производство остается стратегическим преимуществом для страны.
Главная задача сейчас масштабировать выпуск этих комплектов с бомбами, чтобы Силы обороны Украины могли применять их значительно эффективнее и в гораздо больших объемах,
– подытожил Романенко.
Россияне усилили использование КАБов: что известно?
- Российские оккупационные войска впервые применили управляемые авиабомбы, которые достигли Полтавской области. Воздушные силы ВСУ сообщили, что КАБ были запущены из Харьковской области на Полтавщину.
- Россия впервые во время войны осуществила авиационный удар реактивным КАБом по городу Лозовая, в результате которого повреждены 11 домов и ранены 6 человек. КАБ выпустили с временно оккупированной территории Украины и пролетел около 130 километров.
- Во время атаки на Николаев 16 октября россияне выпустили сразу две управляемые авиабомбы, которые впервые достигли окрестностей города.