Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил в эфире 24 Канала, что ключевая проблема – масштабирование производства в условиях постоянной угрозы российских ударов по всей Украине.

Почему в Украине не запустили массовое производство КАБов?

Ограниченное количество таких бомб поступало от союзников, в частности от Франции. Украинские предприятия параллельно занимались разработкой отечественных образцов, однако их количество остается недостаточным.

Романенко объяснил, что развитие собственного производства продолжается, но темпы не соответствуют потребностям фронта. Ключевой вопрос – масштабирования предприятий, которые выпускают такие ударные средства.

Обратите внимание! Украинские разработчики создали управляемую авиационную бомбу с рабочей дальностью до 60 километров и перспективой расширения до 80 километров.

"Россияне пытаются разведывать их расположение и осуществлять удары по производственным мощностям. К сожалению, они имеют средства поражения, которые покрывают фактически всю территорию Украины", – отметил военный эксперт.

Возникает дилемма о переносе производств к союзникам. В то же время собственное производство остается стратегическим преимуществом для страны.

Главная задача сейчас масштабировать выпуск этих комплектов с бомбами, чтобы Силы обороны Украины могли применять их значительно эффективнее и в гораздо больших объемах,

– подытожил Романенко.

Россияне усилили использование КАБов: что известно?