Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив в ефірі 24 Каналу, що ключова проблема – масштабування виробництва в умовах постійної загрози російських ударів по всій Україні.

Дивіться також: Російські КАБи стають реактивними: військовий експерт сказав, що їх може зупинити

Чому в Україні не запустили масове виробництво КАБів?

Обмежена кількість таких бомб надходила від союзників, зокрема від Франції. Українські підприємства паралельно займалися розробкою вітчизняних зразків, проте їхня кількість залишається недостатньою.

Романенко пояснив, що розвиток власного виробництва триває, але темпи не відповідають потребам фронту. Ключове питання – масштабування підприємств, які випускають такі ударні засоби.

Зверніть увагу! Українські розробники створили керовану авіаційну бомбу з робочою дальністю до 60 кілометрів та перспективою розширення до 80 кілометрів.

"Росіяни намагаються розвідувати їхнє розташування та здійснювати удари по виробничих потужностях. На жаль, вони мають засоби ураження, які покривають фактично всю територію України", – зазначив військовий експерт.

Постає дилема щодо перенесення виробництв до союзників. Водночас власне виробництво залишається стратегічною перевагою для країни.

Головне завдання зараз масштабувати випуск цих комплектів із бомбами, щоб Сили оборони України могли застосовувати їх значно ефективніше та в набагато більших обсягах,

– підсумував Романенко.

Росіяни посилили використання КАБів: що відомо?