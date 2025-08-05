В пятницу, 1 августа, Владимир Путин сообщил о начале серийного производства "Орешника". Впоследствии, вечером понедельника, 4 августа, российский МИД заявил, что теперь страна якобы не считает себя "связанной ограничениями соглашения РСМД", которое запрещало развертывание в Европе ракет малой и средней дальности.

Интересно, что Россия еще в 2019 году в одностороннем порядке вышла из РСМД, перейдя к развертыванию крылатых ракет наземного базирования семейства "Искандер-К". Подробнее о том, как сами оккупанты оценивают собственные возможности по развертыванию БРСД "Орешник", рассказали в Defense Express, передает 24 Канал.

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Как оценивают развертывание "Орешника" в России?

В Defense Express обобщили оценку ситуации от российских профильных ресурсов. Согласно ей, если диктатор заявил о начале серийного производства "Орешника", это, вероятнее всего, означает принятие вооруженными силами первого дивизиона в составе 2 – 3 мобильных пусковых установок и машин технического сопровождения.

Их могут развернуть на полигоне "Капустин Яр" и одновременно еще испытывать непосредственно в войсках.

Отдельно показательно, что сами рашисты оперируют вводными данными о том, что точно подтверждено только один пуск БРСД "Орешник", который состоялся 21 ноября 2024 года по городу Днепр,

– подчеркивают аналитики.

РС-26 "Рубеж" как вероятная основа для БРСД "Орешник" / Фото Defense Express

Более того, российские "эксперты" считают, что мощности их ВПК позволяют до конца 2025 года изготовить еще один дивизион "Орешника" в составе 2 – 3 мобильных пусковых установок и машин обеспечения к ним. "На чем базируется следующее предположение – не до конца ясно", – пишут в Defense Express.

Также привлекает внимание так называемый анонс – якобы развертывание баллистических средней дальности упомянутого типа будет происходить "максимально публично", на территории Беларуси или условно "европейской" части территории России.

Издание напоминает, что к ракетам средней дальности, которые страна-агрессор создала, производила и разворачивала с игнорированием всех норм соглашения РСМД, относится и "Искандер-К". В частности, его использовали для удара по Киеву 31 июля 2025 года.