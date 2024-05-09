Украина имеет секретную сеть заводов, производящих оружие: часть из них под землей, – El Mundo

После вторжения России в Украине появилась сеть скрытых заводов. Эти предприятия занимаются изготовлением оружия, которое идет на нужды украинских военных.

Журналисты испанской газеты El Mundo, со ссылкой на источник в украинской вооруженной промышленности, отметили, что часть из этих заводов находится под землей. А часть предприятий скрыта за "огромными декорациями".

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В Украине есть сеть секретных заводов для изготовления оружия

Источник испанского издания отметил, что сохранение мест расположения этих производств в секрете особенно беспокоит Киев. Ведь среди работников этих заводов уже находили "кротов".

В материале также говорится, что министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сыграл важную роль в создании скрытой сети производственных мощностей. Эти предприятия отвечают за производство широкого спектра военной техники, включая боеприпасы, беспилотники, бронетранспортеры "Козак", ракеты "Нептун" и противотанковые ракеты "Стугна".

Собеседник журналистов отметил, что Украина имеет то, чего не хватает Европе, а Европа – то, чего не хватает нам.

Нам не хватает денег и контрактов, но Европе не хватает заводов, которые бы позволили им перевооружиться из-за российской угрозы. Здесь у нас есть опыт и ресурсы, которые позволяют производить то, что они хотят, в гораздо более короткие сроки, чем на любом другом европейском заводе,

– утверждает источник.

По данным источника, объемы производства значительно выросли, утроившись с момента запуска в 2023 году. Кроме того, в издании подчеркнули, что Украина стремится не только снизить зависимость от западной помощи, но и стать производителем оружия для Запада.

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