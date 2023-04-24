Наша безопасность в наших руках: почему Украине нужно самой производить оружие

Украина нуждается в оружии большой дальности, ведь наши партнеры не готовы его нам предоставить, чтобы не быть вовлеченными в прямой военный конфликт с Россией. Промедление с отладкой производства – это потери среди наших защитников.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он добавил, что Украина способна наладить промышленное производство дальнобойного оружия в условиях войны. В первую очередь речь идет о беспилотниках.

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Наши союзники не дадут оружие, способное бить по России

По его мнению, без производства собственного оружия мы будем зависеть от политики Европы и США. Также он напомнил, что с 2014 года действовало негласное эмбарго на поставку оружия и товаров двойного назначения, которое на Украину наложили США и Европа.

"Не будем забывать, что США целый год блокировали предоставление Польшей и Словакией своих советских военных самолетов. Лишь когда сбили американский беспилотник над Черным морем, нам передали советские истребители", – заявил политолог.

Тарас Загородний о производстве оружия в Украине: смотреть видео

Загородний рассказал, что у Украины есть достаточная техническая база и профессиональные кадры, частные производители, которые готовы отозваться и наладить производство в промышленных масштабах. Украина должна самостоятельно производить оружие, способное поражать территорию России, ведь наши союзники, скорее всего, нам его не дадут.

"США не хочет, чтобы ее обвинили в прямой атаке на территорию России. Американцы считают, что это автоматически повлечет вовлечение в войну с ядерной страной, которой они стремятся избегать. Поэтому наша безопасность в наших руках. Когда говорят, что это не ко времени, то напомню, что промедление – это ежедневные потери наших защитников", – подчеркнул Загородний.

Он добавил, что по разным оценкам, нам нужно от 5 до 6 тысяч дронов ежемесячно, чтобы закрыть наши потребности.

Украине нужно оружие собственного производства