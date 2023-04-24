Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він додав, що Україна здатна налагодити промислове виробництво далекобійної зброї в умовах війни. Насамперед мова йде про безпілотники.

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Наші союзники не дадуть зброю, здатну бити по Росії

На його думку, без виробництва власної зброї ми будемо залежати від політики країн Європи та США. Також він пригадав, що з 2014 року діяло негласне ембарго на постачання зброї та товарів подвійного призначення, яке на Україну наклали США та Європа.

"Не забуваймо, що США цілий рік блокували надання Польщею та Словаччиною своїх радянських військових літаків. Лише, коли збили американський безпілотник над Чорним морем, нам передали радянські винищувачі", – заявив політолог.

Тарас Загородній про виробництво зброї в Україні: дивитись відео

Загородній розповів, що в України є достатня технічна база та професійні кадри, приватні виробники, які готові відгукнутись і налагодити виробництво у промислових масштабах. Україна повинна самостійно виробляти зброю, що здатна вражати територію Росії, адже наші союзники, скоріш за все, нам її не дадуть.

"США не хоче, щоб її звинуватили у прямій атаці на територію Росії. Американці вважають, що це автоматично потягне втягнення у війну з ядерною країною, якої вони прагнуть уникати. Тому, наша безпека у наших руках. Коли кажуть, що це не на часі, то нагадаю, що зволікання – це щоденні втрати наших захисників", – наголосив Загородній.

Він додав, що за різними оцінками, нам потрібно від 5 до 6 тисяч дронів щомісяця, щоб закрити наші потреби.

Україні потрібна зброя власного виробництва