Серьезный рост: Зеленский оценил, каково сегодня отечественное производство оружия

С начала полномасштабной войны производство в Украине собственного оружия значительно возросло. Президент Зеленский отметил, что сегодня для нашего государства гарантией безопасности является украинская армия и оружие, которое предоставляют партнеры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и премьера Польши Дональда Туска в Варшаве. Президент Украины отметил, что важно понимать, какой будет армия Украины после окончания войны.

Смотрите также Бить по Москве и истощать российскую ПВО: на что способна украинская "Трембита" и куда достает

Это серьезный рост

Зеленский отметил, что когда начиналась война, пропорции помощи Европы и Соединенных Штатов были одни, но сейчас они существенно изменились.

Сегодня около 34% всего оружия в Украине – это отечественное производство, а было менее 10%. Это часть из 100% того, что нам нужно в год. Это серьезный рост,

– подчеркнул украинский глава.

Зеленский добавил, что примерно 30% помощи Украине поступает от Европы и около 30 – 40% дают США.

Мы не можем смотреть на гарантии поддержки Украины без одного из равноценных игроков – Европы и Соединенных Штатов. Для нас важно сохранить этот союз, и это также гарантии безопасности,

– отметил президент.

Обратите внимание! Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что наша страна начала масштабное производство собственных систем вооружений – "Паляница" и "Нептун". Ранее эти средства использовались в ограниченном количестве. Однако сейчас оборонная промышленность Украины будет расширяться.

На сегодня, по его словам, у россиян бронетехники и авиации больше, чем в Украине.

Однако дронов больше у нас, изготовлены они за счет отечественного производства и денег, которые предоставляют партнеры. Нам это очень нужно. Если разморозятся российские активы, у нас будет больше денег не только на восстановление, но и на внутренний рост,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2025 году на оборону и безопасность нашей страны заложено 2 триллиона 230 миллиардов гривен. По его словам, президент Владимир Зеленский поручил произвести по меньшей мере 30 тысяч дальнобойных дронов. Также предприятия Украины планируют изготовить около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов.