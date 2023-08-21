США хотят нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить Украину, – WP

Администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на расширении производства артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Они оказались критически важными для украинского контрнаступления.

Зимой украинские бойцы прошли американскую подготовку на современных маневрах с использованием общевойсковых средств. Однако Силы обороны якобы решили в значительной степени отказаться от этой тактики, выбрав подход с применением артиллерии.

В настоящее время ВСУ пытаются прорвать российские минные поля и линии окопов. По словам американских чиновников, это потребует обеспечения Украины надежной поставкой артиллерийских снарядов.

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США намерены нарастить производство боеприпасов

The Washington Post отметили, что украинские военные создали преимущество в боеприпасах на южном фронте. Там для ударов по российским складам боеприпасов за линией фронта наши бойцы используют ракеты большой дальности из Франции и Великобритании.

С февраля 2022 года Пентагон заключил контракты на производство снарядов калибра 155 миллиметров на сумму 2,26 миллиарда долларов. Это помогло увеличить американское производство до около 20 тысяч единиц в месяц с 14 тысяч, как это было до вторжения России в Украину.

В скором времени производство должно достигнуть 28 тысяч единиц в месяц, а к осени 2025 года Соединенные Штаты планируют производить 1 миллион снарядов в год, то есть более 83 тысяч в месяц.

В производстве принимают участие разные компании. Министерство обороны США также инвестирует в расширение производственных линий.

Стоит отметить, что американские официальные лица пока не сообщают, какая доля снарядов поедет в Украину. В то же время чиновники надеются, что кассетные боеприпасы, которые ранее Соединенные Штаты позволили предоставить ВСУ, помогут сохранить динамику, пока изготовят больше обычных.

По их словам, в ближайшее время в ассортименте предоставляемых Украине артиллерийских боеприпасов будет больше кассетных боеприпасов. Минобороны США стремится помочь нашему государству и союзникам "наверстать упущенное".

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США понадобится больше топлива и взрывчатки

Чиновники говорят, что некоторые контракты, подписанные для пополнения поставок США или производства конкретных видов вооружений для Украины, были завершены за 30 дней или менее. В частности, говорится о сделках на производство:

БПЛА Switchblade и Phoenix Ghost,

систем ПВО NASAM.

Кроме того, впервые заключили многолетние контракты на поставку боеприпасов. По словам американских официальных лиц, пополнение арсенала Соединенных Штатов потребует поиска основных материалов для производства оружия. Однако это усугубляется глобальным дефицитом химикатов и взрывчатых веществ.

США больше не производят тротил. Поэтому компании перешли на его заменитель – IMX. Но резкое увеличение производства снарядов подтолкнуло страну к поиску новых мировых поставщиков тротила.

Представитель оборонного ведомства США отметил, что у Штатов есть значительные запасы взрывчатых веществ, но поскольку заводы выпускают больше снарядов, им понадобится дополнительное производство как ракетного топлива, так и взрывчатки.

Летом ЕС также одобрил план, предусматривающий производство 650 тысяч крупнокалиберных боеприпасов в год. Евросоюз взял на себя обязательство поставить Украине 1 миллион артиллерийских боеприпасов в течение следующего года.