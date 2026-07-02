"Ждем положительного ответа": Зеленский обратился к Трампу с просьбой защитить украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на положительное решение президента США Дональда Трампа по поводу лицензий на Patriot. По его словам, это крайне важно для защиты украинцев от российских ракетных ударов.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении.

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Что сказал Зеленский о реакции Трампа?

По словам Зеленского, укрепление украинной противовоздушной обороны должно стать одним из ключевых результатов предстоящего саммита НАТО и других международных переговоров. Он подчеркнул, что Европа должна иметь достаточные возможности для защиты от всех видов угроз, в частности от российских баллистических ракет.

Президент отметил, что Украина уже длительное время ведет переговоры с американской администрацией о получении лицензий на Patriot. Он также поблагодарил страны-партнеров, которые поддерживают Украину в рамках программы PURL, позволяющей закупать ракеты для систем ПВО. В то же время Зеленский подчеркнул, что для надежной защиты страны необходимо наладить собственное производство таких систем в Украине или совместно с европейскими партнерами.

Мы очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа для защиты жизней,

– подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский сообщал, что обсуждал с Дональдом Трампом вопрос получения лицензий на производство антибаллистических систем и ракет во время встречи в кулуарах саммита G7. Кроме того, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица заявил, что Украина ежедневно ведет переговоры о получении таких лицензий, а этот вопрос станет одним из приоритетных на предстоящем саммите НАТО.

Напомним, после одной из самых массированных российских атак Украина обратилась к почти 40 странам-партнерам с просьбой срочно передать ракеты для систем Patriot. В Минобороны подчеркнули, что запасов боеприпасов недостаточно, а быстрые решения союзников имеют критически важное значение для защиты украинского неба, городов и гражданского населения. Также партнеров призвали поддержать механизмы PURL и JUMPSTART, которые должны ускорить поставки ракет.

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не оставит без ответа массированный российский удар по Киеву. По его словам, государство не стремится к эскалации войны, однако Россия обязательно получит справедливый ответ за атаки на украинские города и мирное население.