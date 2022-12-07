Как России удается производить ракеты, несмотря на санкции: эксперт назвал варианты

В России стремительно иссякают запасы крылатых ракет. Однако при этом страна-агрессорка продолжает производить такое вооружение, несмотря на введенные санкции.

Об этом 24 каналу рассказал военный ВСУ, секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко. В частности, британские расследователи Conflict Armament Research обнаружили, что часть ракет, которые сейчас используют оккупанты, – совсем "свежие".

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Аналитики пришли к выводу, что Кремль изготовил это вооружение всего несколько месяцев назад. По словам Костенко, производство ракет в России действительно может продолжаться, хотя и не массово. Военный ВСУ считает, что этому могут быть несколько объяснений.

Россия могла сделать запас деталей для ракет

Первый вариант – россияне готовились к войне с Украиной давно. Следовательно, Кремль мог сделать определенные запасы деталей для ракет, которые сейчас невозможно закупить из-за санкций.

Возможно, эти запасы позволят россиянам определенное время производить ракеты в небольшом количестве. Хотя Россия и до войны не имела особых возможностей (для производства ракет – 24 канал),

– сказал секретарь комитета ВР по нацбезопасности.

Он добавил, что сейчас основные ракеты, которые есть на вооружении в России – это старые советские образцы, которые россияне модернизируют с помощью микрочипов. Если оккупанты действительно сделали определенные запасы деталей до начала полномасштабного вторжения в Украину, то эти остатки все равно рано или поздно иссякнут.

Москва может работать через третьи страны

Народный депутат напомнил, что западные страны ввели против России санкции, которые делают невозможной покупку Москвой определенных деталей для производства оружия. Кремль мог найти способ обойти эти ограничения. Речь идет о работе через третьи страны.

Россияне не могут купить детали ракет напрямую. Но они могут это получить у другой страны, которая купила это якобы для себя,

– объяснил Костенко.

По его словам, в торговле вооружением существует такое понятие, как конечный потребитель. Когда страна закупает некоторые виды вооружения или деталей, больше никто не имеет права использовать эти элементы. Однако некоторые страны могут это передавать России на основе определенных договоренностей.

"Нужно усилить контроль над этим вопросом. Наши партнеры, продающие это оружие, должны контролировать другие страны, чтобы все это не попадало в Россию", – сказал Костенко.

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Задания для внешней разведки

По словам военного ВСУ, некоторые не слишком сложные элементы для ракетного вооружения Москва способна изготавливать самостоятельно. А вот высокотехнологичные детали россияне, скорее всего, получают из других стран.

Надо понять, кто это может изготавливать – Китай, США или Тайвань, и где Россия может это получить. После этого следует повысить контроль именно над этими странами. Ведь предоставление России технологий для изготовления ракет – это удар по всему цивилизованному миру,

– подчеркнул Костенко.

Он добавил, что над этим вопросом должны работать специалисты Службы внешней разведки Украины. Они должны выявлять каналы поставки таких деталей в Россию и передавать западным партнерам информацию о странах, нарушающих наложенные на Москву санкции.

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