Враг планирует увеличить выпуск "Кинжалов" и баллистических ракет к "Искандеру", – ГУР

По сравнению с 2024 годом Россия существенно не увеличила производство ракет. Однако страна-агрессор стала больше выпускать крылатых ракет Х-101.

Агрессор также планирует увеличить выпуск "Кинжалов" и баллистических ракет к "Искандеру". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в интервью "РБК-Украина".

Смотрите также На спасение есть считанные минуты: что известно о ракетах "Искандер", которыми враг ударил по полигону

Планы россиян по производству ракет

По словам Скибицкого, Россия существенно не увеличила производство ракет, по сравнению с 2024 годом. Однако, как он отметил, "произошло перераспределение".

Они стали больше выпускать крылатых ракет Х-101, но меньше для системы "Калибр", оценив, где большая эффективность. Противник также планирует увеличить выпуск "Кинжалов" и баллистических ракет к "Искандеру" – это именно то вооружение, которое показало себя более эффективно,

– заявил он.

Заместитель главы ГУР отметил, что рост в выпуске ракет по сравнению с 2024 годом не более, чем в 1,2, а в некоторых случаях – в полтора раза, если речь идет именно о высокоточном ракетном вооружении.