Агресор також планує збільшити випуск "Кинджалів" і балістичних ракет до "Іскандера". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Плани росіян щодо виробництва ракет

За словами Скібіцького, Росія суттєво не збільшила виробництво ракет, порівняно з 2024 роком. Проте, як він зазначив, "відбувся перерозподіл".

Вони стали більше випускати крилатих ракет Х-101, але менше для системи "Калібр", оцінивши, де більша ефективність. Противник також планує збільшити випуск "Кинджалів" і балістичних ракет до "Іскандера" – це саме те озброєння, яке показало себе більш ефективно,

– заявив він.

Заступник очільника ГУР зазначив, що зростання у випуску ракет у порівнянні з 2024 роком не більше, ніж в 1,2, а в деяких випадках – в півтора раза, якщо ідеться саме про високоточне ракетне озброєння.