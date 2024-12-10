Может ли Россия производить по 25 ракет "Орешник" ежемесячно: аналитики разнесли пропаганду Кремля

Информация, распространенная в СМИ о том, что Россия может ежемесячно производить до 25 ракет "Орешник", является неправдивой. Этот вброс направлен на запугивание стран Запада.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Что известно об "Орешнике"

Согласно данным Military Watch Magazine, Россия якобы способна производить до 300 таких ракет в год. Издание отмечало, что эти ракеты могут нести ядерные или обычные боеголовки, а также поражать до шести целей одновременно, что делает их "эффективным средством противодействия силам Запада".

Кроме того, сообщалось, что интенсивное производство "Орешников" может сократить выпуск других видов вооружений, таких как межконтинентальные ракеты РС-24 "Ярс".

Опровержение ЦПД

Андрей Коваленко заявил, что информация о возможности массового производства "Орешников" является дезинформацией.

Издание, которое распространило эту информацию, является инструментом для легитимизации выгодной для России пропаганды в западном медиапространстве,

– подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что из-за международных санкций цикл производства высокотехнологичных ракет в России значительно замедлился. Например, изготовление таких ракет, как "Кинжал", идет в очень малых количествах, и "Орешник" имеет еще более сложный технологический процесс. Поэтому утверждение о его массовом производстве является сознательной манипуляцией.

Цель дезинформации

По словам главы ЦПД, такие вбросы направлены на то, чтобы посеять страх в обществах западных стран и повлиять на их политику поддержки Украины.

Справочно. 21 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Воздушные силы Украины сообщили, что враг впервые применил межконтинентальную баллистическую ракету. Впоследствии Путин заявил, что это был испытательный пуск системы "Орешник".