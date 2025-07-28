Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала высказал мнение, что если Россия начнет масштабировать технологии и создаст еще "Алабугу-2", "Алабугу-3", то не исключает, что сможет выйти на такое производство, чтобы в сутки запускать по две тысячи дронов-камикадзе.

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Россияне могут испытывать проблемы в производстве

Ступак объяснил, что важно понимать, где у россиян возникнут ограничения в процессе производства. По его словам, они могут столкнуться, например, с лимитом в пропускных возможностях цехов по покраске дронов или почувствовать ограничения по наличию микроэлектроники и плат, необходимых при изготовлении БпЛА.

"Если плат изготавливается, например, тысяча единиц, а дронов – две тысячи, то понятно, что больше тысячи "Шахедов" россияне не запустят в этой ситуации. Я уверен, что им придется решать большое количество сопутствующих проблем в процессе изготовления беспилотников", – озвучил Ступак.

На что стоит обратить внимание относительно завода "Алабуга"?

Комментируя репортаж россиян о заводе "Алабуга", который расположен в Татарстане, экс-сотрудник СБУ отметил, что цель таких пропагандистский видео – запугать украинцев, оказать влияние на них. Ступак подчеркнул, что масштабы производства БпЛА на этом заводе немалые.

"Лично меня поразило то, что там имеется большое количество иностранных станков, очень дорогих и технологичных. Эти станки поставляют в Россию из Японии, Южной Кореи, Китая. Это не свидетельствует о том, что Япония и Южная Корея – враги Украины, есть отдельные компании, которые хотят на этом очень неплохо заработать", – озвучил Ступак.

Ведь россияне в условиях санкций готовы переплачивать в два-три раза, чтобы получить необходимое оборудование. Бывший сотрудник СБУ также рассказал, что его поразило и то, что Россия, намеренно или нет, но показала свое слабое место в этом производстве, пафосно заявив в видео, что это единственная ее локация, где массово изготавливаются двигатели внутреннего сгорания для беспилотников.

Я предполагаю, что украинские спецслужбы и военные приняли это к сведению и сейчас думают, что можно сделать, чтобы в России такого производства не было,

– подытожил Ступак.

О том, как россияне запускают изготовленные на заводе в Елабуге беспилотники, в частности привлекая для этого пикапы – смотрите на видео в материале.