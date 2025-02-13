Темпы производства "Шахедов" в России могут снижаться, – ISW

Аналитики Института изучения войны указывают, что темпы производства ударных БПЛА типа Shahed в России могут снижаться.

Об этом говорится в отчете ISW за 12 февраля, передает 24 Канал.

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Темпы производства "Шахедов" в России могут снижаться

Аналитики ISW приводят заявление главы Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, который сообщил, что российский завод по производству "Шахедов" в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане выпустил более 6000 "Шахедов" и "тысячи" беспилотников-имитаторов в 2024 году.

Ранее ISW сообщал, что завод выпустил 5760 дронов в период с января по сентябрь 2024 года. Таким образом предприятию, очевидно, "не удалось изготовить много других беспилотников" с октября по декабрь 2024 года.

Завод может испытывать трудности с поставками достаточного количества материалов для поддержания высоких темпов производства Shahed, поскольку Россия или, по-прежнему, полагается на Иран по поставкам компонентов, или пытается закупать высокотехнологичные компоненты из-за рубежа, обходя западные санкции,

– предполагают в ISW.

Там считают, что российская оборонно-промышленная база также может испытывать трудности с производством компонентов внутри страны, используя иранские производственные лицензии.

Аналитики пишут, что Россия может предпочесть выпуск дронов-имитаторов, чтобы подавить украинскую ПВО, вместо того, чтобы сосредоточиться на более дорогих ударных БПЛА типа Shahed.