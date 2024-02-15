Европа хочет быть самостоятельной в военном плане: не слишком ли поздно, – NYT

На фоне возможной победы Трампа на выборах президента США и войны в Украине Европейскому Союзу, скорее всего, придется тратить больше средств на собственную оборону. Канцлер Германии Олаф Шольц уже сделал первый шаг в этом направлении, заложив фундамент нового завода по производству боеприпасов.

Однако этот шаг, по словам журналистов The New York Times, стал четким напоминанием лидерам ЕС, насколько медленной была их реакция на возможную будущую опасность для них самих. В частности, пройдет год, прежде чем новый завод сможет выпускать 50 тысяч снарядов в год с надеждой удвоить этот показатель в 2026 году.

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Журналисты отметили, что производство 50 000 снарядов в год недостаточно для оказания помощи Украине в самый сложный для нее период. Кроме того, авторы материала отметили, что эффективность американского пакета помощи также является неопределенной.

Мало того, существуют опасения, что если президент России Владимир Путин успешно захватит и удержит по крайней мере часть территории Украины, то он может попытаться проверить преданность НАТО защите своей территории в будущем.

Одобрение Сенатом 13 февраля пакета помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов США теперь подвергается сомнению в Палате представителей Конгресса. Кроме того, высокопоставленные чиновники европейских оборонных ведомств выразили обеспокоенность по поводу опасно низкого уровня их собственных арсеналов.

Также на ситуацию уже влияют президентские выборы в США. Европейские лидеры особенно обеспокоены непредсказуемостью президента Трампа и его очевидной готовностью заключать сделки с Путиным без привлечения Украины или соседних стран. Они также признают, что даже если Трамп проиграет, эра больших пакетов помощи и вооружений для Украины, одобренных Конгрессом, скорее всего, подходит к концу.

Итак, Европа, чьи обязательства перед Украиной уже превышают обязательства США, вероятно, будет вынуждена увеличить собственные расходы на оборону и готовиться к уменьшению роли США в НАТО.

Однако вряд ли Европа сможет заменить Соединенные Штаты как гаранта безопасности в ближайшем будущем без значительного увеличения военных расходов, превышающих установленный НАТО показатель в 2% от объема экономического производства. Сейчас только 11 из 31 члена Альянса соответствуют этому показателю.

Президент Трамп критиковал этот дефицит, но европейские лидеры подозревают, что его восхищение Путиным и отсутствие уважения к Украине являются основными факторами, лежащих в основе этого.

При всем том, вопрос выходит за рамки цифр. Основной защитой Европы является ядерный арсенал США, который развернут в разных европейских странах. Однако эта защита теряет смысл, если есть сомнения, что Соединенные Штаты действительно придут на помощь даже самому маленькому или наиболее уязвимому члену НАТО.

По мнению Клаудии Майор, эксперта по вопросам обороны Немецкого института международных отношений и безопасности, Европа не сможет защитить себя от России в обычном конфликте без помощи США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, признавая уже нанесенный ущерб, выразил обеспокоенность тем, что любое предложение союзников не защищать друг друга подрывает безопасность как США, так и Европы, и подвергает солдат с обеих сторон большему риску.

Руководитель нового завода по производству боеприпасов уверен, что Европе понадобится десятилетия, чтобы восстановить свои вооруженные силы и быть полностью готовой к потенциальной войне с Россией. После окончания Холодной войны армии ослабели, а арсеналы истощились из-за усилий, направленных на поддержку Украины. Однако даже для достижения удовлетворительного уровня, подчеркнул он, понадобится три – четыре года увеличения военных расходов и производства.