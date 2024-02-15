Однак цей крок, за словами журналістів The New York Times, став чітким нагадуванням лідерам ЄС, наскільки повільною була їхня реакція на можливу майбутню небезпеку для них самих. Зокрема, мине рік, перш ніж новий завод зможе випускати 50 тисяч снарядів на рік з надією подвоїти цей показник у 2026 році.

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ЄС пізно схопився за відновлення виробництво боєприпасів

Журналісти зазначили, що виробництво 50 000 снарядів на рік є недостатнім для надання допомоги Україні у найскладніший для неї період. Крім того, автори матеріалу зауважили, що ефективність американського пакета допомоги також є невизначеною.

Мало того, існують побоювання, що якщо президент Росії Владімір Путін успішно захопить і утримає принаймні частину території України, він може спробувати перевірити відданість НАТО захисту своєї території в майбутньому.

Схвалення Сенатом 13 лютого пакета допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів США тепер піддається сумніву в Палаті представників Конгресу. Крім того, високопосадовці європейських оборонних відомств висловили занепокоєння щодо небезпечно низького рівня їхніх власних арсеналів.

Також на ситуацію вже впливають президентські вибори в США. Європейські лідери особливо занепокоєні непередбачуваністю президента Трампа і його очевидною готовністю укладати угоди з Путіним без залучення України чи сусідніх країн. Вони також визнають, що навіть якщо Трамп програє, ера великих пакетів допомоги та озброєнь для України, схвалених Конгресом, швидше за все, добігає кінця.

Отже, Європа, чиї зобов'язання перед Україною вже перевищують зобов'язання США, ймовірно, буде змушена збільшити власні витрати на оборону і готуватися до зменшення ролі США в НАТО.

Однак навряд чи Європа зможе замінити Сполучені Штати як гаранта безпеки в найближчому майбутньому без значного збільшення військових витрат, що перевищують встановлений НАТО показник у 2% від обсягу економічного виробництва. Наразі лише 11 з 31 члена альянсу відповідають цьому показнику.

Президент Трамп критикував цей дефіцит, але європейські лідери підозрюють, що його захоплення Путіним і відсутність поваги до України є основними факторами, що лежать в основі цього.

З усім тим, питання виходить за рамки цифр. Основним захистом Європи є ядерний арсенал США, який розгорнутий у різних європейських країнах. Однак цей захист втрачає сенс, якщо є сумніви, що Сполучені Штати справді прийдуть на допомогу навіть найменшому або найбільш вразливому члену НАТО.

На думку Клаудії Майор, експерта з питань оборони Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки, Європа не зможе захистити себе від Росії у звичайному конфлікті без допомоги США.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, визнаючи вже завдану шкоду, висловив стурбованість тим, що будь-яка пропозиція союзників не захищати один одного підриває безпеку як США, так і Європи, і піддає солдатів з обох сторін більшому ризику.

Керівник нового заводу з виробництва боєприпасів впевнений, що Європі знадобиться десятиліття, щоб відновити свої збройні сили й бути повністю готовою до потенційної війни з Росією. Після закінчення холодної війни армії ослабли, а арсенали виснажилися через зусилля, спрямовані на підтримку України. Однак навіть для досягнення задовільного рівня, підкреслив він, знадобиться три – чотири роки збільшення військових витрат і виробництва.