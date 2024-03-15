У них грандиозные планы: Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на производство снарядов
Источник:Еврокомиссия
Стало известно, что Европейская комиссия согласовала выделение средств для усиления собственной оборонной способности. Речь идет о полумиллиарде евро.
Эти деньги должны пойти на производство боеприпасов. Таким образом европейцы стремятся изготавливать до 2 миллионов снарядов в год.
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ЕС будет делать больше оружия
Так, в сообщении Еврокомиссии говорится, что до конца 2025 года Европа достигнет годового объема изготовления боеприпасов в 2 миллиона единиц.
Кроме того, ЕС отобрала 31 проект, призванный помочь европейской промышленности увеличить производство и готовность снарядов.
Отобранные проекты охватывают пять отраслей:
- взрывчатые вещества;
- порох;
- боеприпасы;
- ракеты;
- сертификация испытаний и восстановление.
Эти проекты будут профинансированы из бюджетов ЕС и Норвегии. На них выделят 513 миллионов евро.
Снаряды для Украины: что известно
- ЕС обещал поставить Украине до марта 2024 1 миллион артиллерийских боеприпасов. В то же время на пресс-конференции 25 февраля президент Зеленский заявил, что наших военных дошло только 30 процентов обещанного вооружения. В самом Евросоюзе признавали, что не имеют возможности реализовать собственное слово.
- В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел предложил союзникам купить для Украины снаряды за пределами ЕС. Он заявил, что обнаружил 800 тысяч таких боеприпасов. Из них – 500 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра и 300 тысяч – 122-миллиметрового.
- 6 марта глава нашего государства во время совместной пресс-конференции с министром Греции ответил на вопрос о чешской инициативе. Он подчеркнул, что есть положительный прогресс, однако о результате можно будет говорить, когда снаряды будут в Украине.
- В начале этого месяца официальные должностные лица Чехии, в том числе президент Павел, утверждали, что первые боеприпасы поступят в нашу страну в ближайшие недели.
- Напомним, что странам ЕС удалось найти подходящие средства для закупки 800 тысяч снарядов для Киева.
- США объявили пакет помощи для Украины на 300 миллионов долларов. Первый в новом году. Туда войдут, в частности, артснаряды, боеприпасы HIMARS и ракеты для ПВО.
- Во время вечернего обращения 14 марта Зеленский анонсировал увеличение Украиной производства собственного оружия, в том числе снарядов.